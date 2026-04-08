Créditos hipotecarios del Banco Nación: cuánto tenés que ganar para acceder

En abril de 2026, en pleno regreso de los créditos hipotecarios y tras el escándalo por el acceso de funcionarios nacionales, el Banco Nación ofrece una línea en UVA para comprar la primera vivienda. Cuánto hay que ganar hoy para acceder y cuáles son los requisitos clave.

El préstamo está atado a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), por lo que tanto la deuda como las cuotas se actualizan según la inflación. La entidad financia hasta el 75% del valor de la propiedad, obligando al comprador a contar con el 25% restante.

Los requisitos para acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación. Foto: 2634 diario

Para ponerlo en números: si un inmueble cuesta USD 100.000 ($141.500.000), el banco puede prestar hasta USD 75.000 ($106.125.000).

A través del simulador oficial se puede estimar cuánto hay que ganar. En un crédito a 20 años, siendo cliente del banco, los ingresos necesarios son altos y la cuota inicial también. Cabe aclarar que las cuotas están expresadas en valores iniciales y se actualizan por inflación (UVA).

Si el plazo se extiende a 30 años, la exigencia baja levemente y también lo hace la cuota, que arranca en $808.619, con ingresos requeridos de $3.234.476 entre titulares y codeudores.

Qué cambia si no cobrás el sueldo en el banco

En este caso, las condiciones se endurecen: suben tanto la tasa como los ingresos exigidos. Para un crédito a 20 años, la cuota inicial trepa por encima del millón de pesos y la tasa se duplica.

Ingresos titulares + codeudores: $4.674.111

Ingreso mínimo del titular: $2.337.055

Cuota mensual inicial: $1.168.528

Tasa nominal anual: 12%

A 30 años, la cuota inicial baja a $1.091.615, aunque los ingresos requeridos siguen siendo elevados.

Quiénes quedan afuera del crédito hipotecario

Las condiciones actuales hacen que el acceso esté concentrado en un grupo reducido. En general, se trata de trabajadores formales con ingresos altos y estabilidad laboral.

Quedan con serias dificultades para acceder:

trabajadores informales

personas con ingresos variables

muchos monotributistas

Qué pasa con los créditos y el mercado inmobiliario

Aunque la morosidad general creció en los últimos meses, en los hipotecarios sigue siendo baja. Esto se explica porque quienes acceden suelen priorizar el pago de la vivienda.

En 2025 se firmaron 44.305 créditos hipotecarios en la Argentina, el cuarto nivel más alto desde 2004, lo que confirma una recuperación del financiamiento.

Como referencia de precios, un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires ronda los USD 108.337, un dos ambientes llega a USD 130.273 y un tres ambientes promedia los USD 179.072. Estos valores ayudan a dimensionar el nivel de ingresos necesario para acceder a un crédito UVA hoy.