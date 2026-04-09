Un apostador ganó el Telekino en Jujuy y el premio rompió un récord

Un apostador de Jujuy se convirtió en el protagonista de uno de los premios más importantes del año tras ganar el Telekino con un pozo que alcanzó los $917.083.225, una cifra récord para la provincia.

El millonario premio corresponde al sorteo número 2422, realizado el pasado domingo 5 de abril, luego de varias semanas sin ganadores con la combinación completa. El boleto ganador fue vendido en la agencia 161, ubicada en San Salvador de Jujuy, lo que generó gran expectativa en la zona.

A pesar de la magnitud del premio, el afortunado todavía no se presentó a reclamarlo. Según se informó, tiene tiempo hasta el 21 de abril para hacerlo.

El responsable de la agencia, Manuel Flores, expresó su emoción por haber vendido el cartón ganador: “Me hace muy feliz haber sido el nexo que le cambió la vida a una persona. Es un premio muy importante en Jujuy, hace muchos años que no se daba algo así”.

Además, detalló que el cartón ganador es el número 283310 y que, al momento de la venta, quedaban pocos boletos disponibles.

Una combinación con la que ganó el Telekino

Los números que permitieron acceder al premio fueron: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 25.

La noticia generó un fuerte impacto en la provincia, donde no es habitual que se registren premios de esta magnitud, y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre vecinos y apostadores.

Además del premio principal, el sorteo dejó otros ganadores en distintas categorías. Hubo 19 apostadores con 14 aciertos, que recibirán $547.114 cada uno. Además, se entregaron premios de $2.000.000 en sorteos adicionales en provincias como Santiago del Estero, Corrientes y Buenos Aires. En tanto, en el Rekino, 19 ganadores con 14 aciertos obtendrán $202.635 cada uno

“Sabemos que va a aparecer y se va a dar con la felicidad de su vida”, aseguró Flores, reflejando la expectativa que crece con el correr de los días en torno al nuevo millonario.