Cuántos millones le descontará ARCA al ganador mendocino del Telekino

Un apostador de Mendoza se llevó el pozo mayor del Telekino, pero entre retenciones y legislación vigente de ARCA terminará cobrando poco más de $110 millones.

El domingo 23 de noviembre quedará grabado para un apostador mendocino que, con una boleta de Telekino, consiguió lo que muchos sueñan: acertó los 15 números y se quedó con el premio mayor del sorteo 2403. El pozo principal era de $152.685.284, una cifra que impresiona a primera vista. ARCA se queda con una millonaria suma.

Este premio llega una semana después de que otro jugador, esta vez en Buenos Aires, lograra la misma hazaña. Sin embargo, detrás de ese monto impactante hay un detalle clave: los impuestos que se descuentan antes de que el ganador pueda usar un solo peso.

Un pozo millonario y un solo afortunado En ese sorteo del Telekino, el pozo global superaba los $311 millones e incluía no solo dinero en efectivo, sino también varios premios adicionales: un auto y una camioneta cero kilómetro, dos viviendas estilo americana, un viaje a Río de Janeiro, otro a México y un crucero por Brasil para dos personas. La combinación ganadora fue: 01, 02, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 y 25. Solo una apuesta tuvo los 15 aciertos y correspondió a Mendoza.

Además, hubo 20 jugadores que lograron 14 coincidencias y se llevaron montos mucho menores, en el orden de los $420.662 por cada uno. La atención, de todos modos, se concentró en el nuevo millonario y en cuánto terminará recibiendo efectivamente en su cuenta.

image (3) Los números que dieron como ganador a un mendocino ayer domingo. Telekino Cómo se aplica el impuesto a los premios de ARCA En Argentina, los premios grandes no llegan “limpios” al bolsillo. La normativa vigente, basada en las leyes 20.630 y 23.351, fija un gravamen específico para este tipo de ganancias. La retención no se calcula de forma directa sobre el 100% del premio, sino sobre el 90% de ese total. Sobre esa base se aplica una tasa del 31%. Al hacer las cuentas, la carga impositiva equivale a una alícuota efectiva cercana al 27,9% del monto entero. Es decir, casi tres de cada diez pesos del premio quedan en manos del fisco a través de ARCA y AFIP antes de que el ganador vea el dinero.