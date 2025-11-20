Atención: ARCA subasta más celulares de distintas marcas y así se puede participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, más conocida como ARCA , confirmó la realización de una nueva subasta para los contribuyentes y para el público en general con nuevos lotes de teléfonos celulares . El remate está previsto para el mes de diciembre y ya tiene a miles de interesados.

En esta ocasión, ARCA convino con el Banco Ciudad el remate de 10 lotes de celulares de diversas marcas. Esta subasta llega tras la realización de un remate de artefactos electrónicos en noviembre y la próxima actividad con teléfonos Motorola, Samsung y Xiaomi prevista para el 27 de noviembre.

Esta nueva actividad de ARCA se realizará el día 4 de diciembre a las 12.00.

ARCA dispuso el decomiso para remate de diez lotes de celulares y cada uno de esos lotes tiene a disposición un total de entre 12 y más de 40 teléfonos dentro.

Quienes vayan a comprar deberán tener en cuenta que el lote se vende completo y no por unidad, por lo que quizás es una gran oportunidad para un negocio que se dedique a este tipo de comercialización.

Según se publicó en la web del Banco Ciudad, los celulares son de distintos modelos de las marcas Samsung, Motorola, Xiaomi, Poco e Infinix. Estas dos últimas son menos conocidas que las otras, pero suelen participar con lotes en estas subastas aduaneras.

Screenshot (17) La subasta de ARCA con teléfonos celulares y sus precios.

Cómo participar de la subasta de ARCA

ngresá al portal de subastas e iniciá sesión con tu usuario y clave. O generá tu usuario.

Una vez que ingreses, podrás visualizar el reloj regresivo que te indicará cuando comienza la subasta. Allí elegí la subasta de tu interés y suscribite. En caso de que desees también podés descargar las condiciones.

Allí deberás completar tus datos personales y aceptar las “Condiciones de venta” y presionar “siguiente”. Luego, deberás adjuntar el comprobante de depósito.

Te recomendamos descargar las “Condiciones de venta” para acceder a la información que necesitarás para completar los requisitos.

Dentro del sitio web del Banco Ciudad, los interesados podrán acceder a más información como por ejemplo: cómo participar de la subasta, cómo ofrecer dinero por tal producto y cómo retirarlo en caso de ganarla.

La subasta N° 3772 de ARCA y Banco Ciudad representa una interesante oportunidad para quienes quieren adquirir tecnología (o bienes similares) a un precio competitivo, con el respaldo institucional de organismos oficiales.

Sin embargo, como toda subasta pública, exige atención al detalle: revisar los términos de venta, evaluar la exhibición presencial, considerar los impuestos y asegurarse de cumplir con los requisitos de garantía.