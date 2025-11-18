ARCA puede dar de baja a monotributistas mientras planifica cambios en el régimen

ARCA busca seguir bien de cerca a los monotributistas que no cumplan con las condiciones cruciales en noviembre de 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha anunciado una medida que afectará directamente a miles de monotributistas. La entidad informó que en noviembre de 2025 procederá a dar de baja de oficio a aquellos contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que no cumplan con una serie de requisitos fundamentales estipulados por la normativa vigente.

Esta acción forma parte de un proceso de sinceramiento y control de la nómina de pequeños contribuyentes, buscando depurar el padrón y asegurar que quienes permanezcan en el esquema cumplan efectivamente con las condiciones que les permiten gozar de los beneficios del monotributo.

Cómo evitar la sanción de ARCA Las condiciones cuyo incumplimiento disparará la exclusión automática se centran en la regularidad y la consistencia fiscal del contribuyente. Si bien ARCA no detalló la lista exhaustiva, las principales causales de baja en el monotributo suelen estar ligadas a:

Falta de Presentación de Declaraciones Juradas Anuales o Informativas: la omisión de cumplir con las presentaciones periódicas que exige el régimen es una de las razones más comunes.

Irregularidades en el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE): no tenerlo constituido o no mantenerlo actualizado puede ser motivo de exclusión, ya que es el principal canal de comunicación de ARCA.

Falta de Pago de las Obligaciones Mensuales: la acumulación de un número determinado de cuotas impagas del componente local (Ingresos Brutos).

Inconsistencias con Parámetros de ARCA: en muchos casos, las bajas se coordinan con ARCA, por lo que si el contribuyente supera los topes de facturación, superficie afectada o consumo de energía a nivel nacional, también será excluido del sistema. Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ ARCA y sus requisitos para seguir en el Monotributo. El plazo final: noviembre de 2025 Los monotributistas tienen un período que se extiende hasta antes del inicio de noviembre de 2025 para regularizar su situación fiscal. Esto implica ponerse al día con las deudas pendientes, cumplir con las presentaciones omitidas y actualizar cualquier dato inconsistente en los registros de ARCA.

La entidad de recaudación porteña instó a los contribuyentes a revisar proactivamente su estado de cuenta y sus obligaciones a través del portal web oficial o el DFE para evitar sorpresas.