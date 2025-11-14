ARCA: qué se sabe de la reforma del Gobierno que busca eliminar el monotributo

En medio de una incertidumbre que reina por la reforma laboral y tributaria que analiza el Gobierno nacional, se espera que el monotributo pueda quedar eliminado eventualmente del régimen según se pudo saber. La propuesta haría dejar el trámite de ARCA de lado, lo que implicaría un cambio para los contribuyentes.

La incógnita llegó para plantear qué pasará ahora con los monotributistas que ya están bajo este régimen.

Según un borrador interno denominado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”, que actualmente estaría bajo análisis del ministro de Economía Luis Caputo, la idea es que los monotributistas pasen al régimen de autónomos, con cambios en la base mínima de aportes y nuevas deducciones fiscales.

En paralelo, se consideran modificaciones al Impuesto a las Ganancias —por ejemplo, un mínimo no imponible unificado en torno a los $1,7 millones mensuales— y al Impuesto al Valor Agregado (IVA), ajustando el umbral mínimo de facturación al equivalente de la Categoría F del monotributo (aproximadamente $3 millones mensuales) y manteniendo alícuotas entre 5 % y 35 %.

El fin declarado de la reforma es “formalizar la economía y fortalecer el sistema previsional”, así como reducir el costo de la formalidad y ampliar la base de aportantes. En ese sentido, se plantea también un “régimen laboral simplificado” para nuevos contratos (en especial ex monotributistas o personas sin empleo de más de seis meses), en el que las contribuciones patronales podrían caer del 25,5 % al 17 % y los aportes personales del 17 % al 13 %.

El régimen de monotributo engloba aproximadamente a 3 millones de trabajadores independientes, profesionales, microemprendedores y pequeñas empresas. La desaparición o transformación de ese sistema genera fuerte debate entre pymes y contadores, que advierten sobre la complejidad de migrar a un régimen de autónomos con mayor carga tributaria o de aportes.

Que puede pasar con los monotributistas de ARCA

El docuemnto está en fase de estudio y no se ha presentado formalmente ni públicamente. Tampoco se conoce el calendario exacto y tampoco si las modificaciones se harán de forma gradual o inmediata. Tampoco está definido el mecanismo de transición o compensación para quienes actualmente están en el monotributo.

Fuentes del sector contable y de profesionales autónomos manifiestan preocupación por la falta de detalles y por el posible aumento de cargas que se derivarían del paso al régimen de autónomos. Para muchos, el régimen de monotributo es una simplificación imprescindible para operar legalmente en contextos de microemprendimientos.

La iniciativa de modificar o suprimir el régimen de monotributo marca un rumbo de cambio profundo en la política tributaria y laboral del país. A pesar de no contar con definiciones finales, la sola posibilidad abre un debate de gran impacto para millones de trabajadores independientes y para el sistema previsional. La clave estará en los detalles que se difundan y en cómo se articule la transición para evitar efectos adversos en la economía de los más pequeños.