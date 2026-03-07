Monotributo: la fecha de la próxima recategorización y las multas si no la hacés a tiempo

ARCA cerró la recategorización de febrero para el monotributo y ya envía notificaciones de oficio. Qué multas aplica y cuándo es el próximo trámite obligatorio.

La recategorización del monotributo es obligatoria dos veces al año y ARCA aplica multas a quienes no la realizan.

La recategorización del monotributo cerró el pasado 5 de febrero y quienes no cumplieron con el trámite ya están en la mira de ARCA. Pero el tema volvió a la agenda porque el organismo está enviando notificaciones masivas de recategorizaciones de oficio, lo que generó polémica entre contadores y contribuyentes. La próxima oportunidad para hacer el trámite de forma voluntaria será en agosto.

Qué pasó con la recategorización de febrero ARCA cruzó los datos de quienes tienen habilitados cobros con QR, tarjeta de crédito o débito para verificar si los montos ingresados por esas vías coinciden con la facturación declarada en cada categoría.

La polémica surgió porque contadores y monotributistas reportaron casos donde la recategorización de oficio se explicaría por transferencias recibidas en billeteras virtuales por motivos personales o familiares, ajenos a la actividad económica. Desde ARCA, sin embargo, aclararon que no se usaron datos de transferencias a billeteras virtuales y que la principal causa fue la información de cobros con QR y tarjetas.

Qué es la recategorización de oficio y cómo afecta Cuando un contribuyente no realiza su trámite de recategorización a tiempo, ARCA puede avanzar con una recategorización de oficio si detecta inconsistencias entre los datos declarados y los registros fiscales disponibles.

Si se acepta la recategorización de oficio dentro de los 15 días de su notificación, la multa queda reducida a la mitad. Si el contribuyente se recategoriza antes de que ARCA notifique la deuda, queda eximido de la sanción.