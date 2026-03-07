Monotributo: la fecha de la próxima recategorización y las multas si no la hacés a tiempo
ARCA cerró la recategorización de febrero para el monotributo y ya envía notificaciones de oficio. Qué multas aplica y cuándo es el próximo trámite obligatorio.
La recategorización del monotributo cerró el pasado 5 de febrero y quienes no cumplieron con el trámite ya están en la mira de ARCA. Pero el tema volvió a la agenda porque el organismo está enviando notificaciones masivas de recategorizaciones de oficio, lo que generó polémica entre contadores y contribuyentes. La próxima oportunidad para hacer el trámite de forma voluntaria será en agosto.
Qué pasó con la recategorización de febrero
ARCA cruzó los datos de quienes tienen habilitados cobros con QR, tarjeta de crédito o débito para verificar si los montos ingresados por esas vías coinciden con la facturación declarada en cada categoría.
La polémica surgió porque contadores y monotributistas reportaron casos donde la recategorización de oficio se explicaría por transferencias recibidas en billeteras virtuales por motivos personales o familiares, ajenos a la actividad económica. Desde ARCA, sin embargo, aclararon que no se usaron datos de transferencias a billeteras virtuales y que la principal causa fue la información de cobros con QR y tarjetas.
Qué es la recategorización de oficio y cómo afecta
Cuando un contribuyente no realiza su trámite de recategorización a tiempo, ARCA puede avanzar con una recategorización de oficio si detecta inconsistencias entre los datos declarados y los registros fiscales disponibles.
Si se acepta la recategorización de oficio dentro de los 15 días de su notificación, la multa queda reducida a la mitad. Si el contribuyente se recategoriza antes de que ARCA notifique la deuda, queda eximido de la sanción.
Cómo apelar si no estás de acuerdo
El contribuyente tiene la posibilidad de impugnar la decisión dentro de los plazos formales presentando un descargo ante la agencia ARCA correspondiente a su domicilio fiscal, aportando pruebas que contradigan los argumentos del organismo. Una vez presentado el descargo, ARCA puede confirmar la recategorización, modificar la categoría asignada o dejar sin efecto el ajuste.
Cuándo es la próxima recategorización
La recategorización se realiza hasta el 5 de cada mes de febrero y agosto. Esto significa que la próxima oportunidad para actualizarse de forma voluntaria será el 5 de agosto de 2026. Hasta entonces, quienes no hayan sido notificados de oficio permanecen en su categoría actual.