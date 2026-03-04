Monotributo 2026: las 41 obras sociales que podés elegir y cómo afiliarte paso a paso

Quienes están inscriptos en el régimen de Monotributo ya destinan parte de su cuota mensual a la cobertura de salud. Ese aporte es obligatorio y permite optar por una obra social incluida en el padrón oficial. A febrero de 2026, hay 41 entidades autorizadas para recibir afiliados bajo esta modalidad.

Según el registro que administra la Superintendencia de Servicios de Salud. La nómina se mantiene sin cambios desde comienzos de mes y define el universo de opciones disponibles para nuevos adherentes.

El marco normativo vigente surge del Decreto 955/2024, que estableció un registro obligatorio. Desde entonces, solo las obras sociales inscriptas pueden brindar cobertura a monotributistas. El sistema dejó atrás la llamada “triangulación”, mecanismo que permitía derivar aportes hacia prepagas a través de una intermediaria. Hoy, el pago queda vinculado directamente a la entidad elegida.

El trámite requiere reunir cierta documentación básica. Se debe presentar el último comprobante de pago del monotributo donde conste el componente de salud, junto con el DNI en original y copia. También se solicita el Formulario 184/F, que acredita el alta en el régimen simplificado, y el Formulario 152 como credencial de pago. A eso se suma la declaración jurada 300/97, que debe entregarse en una oficina de Anses.

El monotributista puede incorporar a su grupo familiar abonando un adicional por cada integrante. Existe, además, la posibilidad de unificar aportes con el cónyuge, siempre que ambos estén registrados en la misma obra social. Este punto resulta clave para quienes buscan optimizar costos sin resignar cobertura.

Cómo cambio de obra social en ARCA

Cambios de obra social y tiempos de permanencia

La normativa permite modificar la obra social una vez por año calendario. El trámite puede hacerse de manera presencial en la nueva entidad seleccionada o en línea, utilizando clave fiscal nivel 3 a través del servicio “Mi SSSalud”. Sin embargo, la ley fija un período mínimo de permanencia de 12 meses antes de volver a cambiar.

Quienes ya tenían sus aportes derivados a prepagas que no figuran en el listado oficial pueden conservar los contratos firmados con anterioridad. Distinto es el escenario para los nuevos inscriptos: solo podrán elegir entre las entidades habilitadas. Si la obra social seleccionada no presta servicios en la zona de residencia, el afiliado podría enfrentar limitaciones en la atención.

En caso de rechazo injustificado, el contribuyente tiene herramientas para reclamar. Las entidades no pueden negar la afiliación por edad, embarazo, género o enfermedades preexistentes. El primer paso es presentar una queja formal mediante el formulario correspondiente en la propia institución. Si no hay respuesta satisfactoria en un plazo de entre 10 y 20 días hábiles, se puede elevar la denuncia ante la Superintendencia, ya sea de forma presencial, por correo o a través de la plataforma TAD en Mi Argentina. También está disponible la línea gratuita 0800-222-72583 para consultas.

El listado vigente y las últimas modificaciones

El padrón actualizado al 29 de noviembre de 2025 incluye 41 obras sociales, entre ellas la Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa, la de Conductores de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de Músicos, la de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la de Farmacéuticos y Bioquímicos y la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas, entre otras. A comienzos de 2026 se sumó Amsterdam Salud S.A., mientras que no se registraron cambios adicionales durante febrero.

En la última revisión también quedaron fuera tres entidades: la Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios, la de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales y la de Vendedores Ambulantes de la República Argentina. La salida de estas organizaciones responde a procesos administrativos internos y ajustes en el registro.

Para los pequeños contribuyentes, la clave está en revisar el listado oficial antes de iniciar cualquier trámite. La elección de obra social impacta de manera directa en la calidad y alcance de la atención médica. Con reglas más claras y un padrón definido, el sistema busca ordenar la oferta y garantizar mayor transparencia en el acceso a la salud.