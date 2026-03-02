Monotributo marzo 2026: cuánto suben las cuotas y cuáles son los nuevos límites de facturación

El Monotributo arrancó 2026 con cambios que ya se sienten en las cuentas. Desde febrero rige la actualización correspondiente al primer semestre del año y en marzo se aplica plenamente. El ajuste fue del 14,29%, en línea con la inflación acumulada durante la segunda mitad de 2025.

La suba no solo alcanzó los límites de facturación anual, sino también el importe mensual que deben abonar los contribuyentes. El incremento repercute en cada categoría. El pago mensual del régimen simplificado incluye tres componentes: impuesto integrado, aporte jubilatorio al SIPA y obra social. Con la actualización, las cifras quedaron redefinidas tanto para quienes prestan servicios como para quienes comercializan bienes. El nuevo esquema implica un costo fiscal mayor en comparación con el año pasado.

En la escala más baja, la Categoría A pasa a abonar $42.386,74 mensuales, sin diferencias entre servicios y venta de productos. En la Categoría B, el valor asciende a $48.250,78. A partir de la Categoría C comienzan las diferencias: quienes ofrecen servicios pagan $56.501,85, mientras que quienes venden bienes abonan $55.227,06.

La brecha se amplía en las categorías superiores. En la D, el monto es de $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes. En la E, se ubica en $102.537,97 y $92.658,35 respectivamente. La Categoría F fija cuotas de $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes.

Desde la categoría G en adelante, el salto es más marcado. En ese escalón se pagan $197.108,23 en servicios y $135.918,34 en bienes. La Categoría H llega a $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes. En la I, los importes trepan a $824.802,26 y $406.512,05. La J establece $999.007,65 y $497.059,41. Finalmente, la Categoría K alcanza $1.381.687,90 en servicios y $600.879,51 en bienes.

Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Nuevos topes de facturación anual

La actualización también modificó los límites máximos de ingresos permitidos para permanecer dentro del régimen simplificado. Estos valores determinan si el contribuyente puede seguir en el monotributo o debe pasar al régimen general.

La Categoría A ahora admite ingresos de hasta $10.277.988,13 anuales. La B eleva el tope a $15.058.447,71. La C llega a $21.113.696,52 y la D a $26.212.853,42. En la Categoría E, el límite es de $30.833.964,37.

En los escalones más altos, la F permite facturar hasta $38.642.048,36; la G hasta $46.211.109,37; y la H hasta $70.113.407,33. La Categoría I fija un máximo de $78.479.211,62, la J de $89.872.640,30 y la K de $108.357.084,05.

MOREO y la recategorización automática

Además de las nuevas cifras, sigue vigente el sistema informático de control conocido como MOREO, que permite a ARCA realizar recategorizaciones de oficio. El mecanismo cruza información de facturación con movimientos financieros detectados en cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Si el sistema detecta acreditaciones superiores a lo declarado, puede modificar la categoría automáticamente. La notificación se envía al Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de recategorización.

El organismo también considera compras, gastos personales y adquisición de bienes al evaluar si corresponde un cambio de categoría. Por eso, es clave revisar periódicamente la facturación y los ingresos para evitar ajustes inesperados.

Con el nuevo cuadro vigente, marzo marca un punto de inflexión para los monotributistas. Las cifras crecieron y el control es cada vez más preciso. Mantenerse informado y ordenar las cuentas será fundamental para evitar sobresaltos en un año que empezó con números más exigentes.