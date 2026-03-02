Luis Caputo pidió por los dólares del colchón: "La gente se tiene que sacar el temor al kirchnerismo y volcar los ahorros"
El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió también al shock externo debido a la escalada bélica en Medio oriente.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se refiiró a la necesidad de fortalecer un mercado de capitales local, para el cual se necesita que los argentinos vuelquen al sistema los dólares del colchón.
"La materia prima está porque los ahorros están, la gente se tiene que sacar el temor del kirchnerismo y formalizar esos ahorros" sostuvo Caputo en el programa Pulso Financiero en el stream del Cronista.
Noticia en desarrollo...