ARCA actualizó los topes y cuotas del monotributo: así quedan las nuevas escalas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó una actualización en los valores del régimen de monotributo , que incluye nuevos topes de facturación anual y montos de las cuotas mensuales que deberán pagar los contribuyentes. La medida impacta en trabajadores independientes y pequeños contribuyentes de todo el país.

La modificación responde al mecanismo de actualización semestral previsto por la normativa , que ajusta los valores del régimen según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En esta oportunidad, el aumento ronda el 14,3%, en línea con la inflación registrada durante el segundo semestre de 2025.

Con la actualización, también se incrementan los límites de ingresos anuales que determinan en qué categoría del monotributo se ubica cada contribuyente.

Esta actualización amplía el margen de facturación permitido dentro del régimen simplificado y evita que muchos contribuyentes deban pasar al régimen general por haber superado los límites anteriores.

Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ ARCA.

Cuánto se paga por categoría

Las cuotas mensuales del monotributo también aumentaron. Por ejemplo, la categoría A, la más baja del régimen, tendrá un valor aproximado de $42.386 por mes, mientras que las categorías intermedias superan los $50.000 o $70.000 según el nivel.

En los tramos superiores, el monto mensual crece significativamente. En categorías altas como la H o la K, los pagos pueden superar los $447.000 e incluso el millón de pesos mensuales en el caso de quienes prestan servicios.

La actualización también implica que los monotributistas deben revisar su situación fiscal y, si corresponde, realizar la recategorización en función de sus ingresos de los últimos 12 meses.

El trámite puede realizarse de manera online a través del portal de ARCA y es obligatorio cuando cambian los parámetros de facturación o actividad. No hacerlo puede derivar en recategorizaciones de oficio, multas o ajustes en los montos a pagar.