Peligra la Vendimia 2026: las precipitaciones que se esperan, según un meteorólogo

El pronóstico del tiempo genera preocupación en la previa de uno de los fines de semana más importantes para Mendoza. El meteorólogo Carlos Bustos anticipó que las condiciones climáticas podrían complicar especialmente el desarrollo del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia .

En diálogo con MDZ Radio , explicó que durante las primeras actividades vendimiales el tiempo se mantendría relativamente estable, aunque con presencia de nubosidad y algunas lloviznas aisladas. “Hoy y parte de mañana vamos a estar con una situación parecida a la de ayer. Hay una circulación de vientos húmedos del sudeste proveniente del Atlántico. Esto genera cielo entrecubierto y parcialmente nublado”, señaló.

El especialista detalló además que el ingreso de aire húmedo ya se refleja en distintos puntos de la provincia. “En estos momentos Mendoza tiene una temperatura de 18º con cielo parcialmente nublado. Malargüe está cubierto con 13º. San Rafael 15º, cielo cubierto y ocurrencia de lloviznas que reducen visibilidad a mil metros”, indicó.

Según Bustos, estas condiciones podrían mantenerse durante gran parte del viernes y la mañana del sábado . “Hoy lo veo parcialmente nublado, hay posibilidad de alguna llovizna, como decía, la presencia de nubosidad puede generar esta situación, pero no lo veo como algo complicado. Mañana a la mañana igual, parcialmente nublado, posibilidad de algunas lloviznas aisladas”, explicó.

La situación cambiaría hacia la noche del sábado, cuando se prevé un marcado aumento de la inestabilidad que podría coincidir con el acto central en el Teatro Griego Frank Romero Day.

“Es muy alta la probabilidad de lluvias y tormentas, sobre todo a partir de las 20, en la Ciudad de Mendoza y en zonas del anfiteatro”, advirtió Bustos. En ese sentido, remarcó que “hay alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional ya por ocurrencia de tormentas en esos sectores”.

El meteorólogo explicó que el fenómeno estaría asociado al avance de un sistema atmosférico en altura. “Se estaría acercando un sistema en altura, que es lo que va a provocar la ocurrencia de tormentas. Así que por ahora la situación meteorológicamente se viene bastante complicada para el acto central”, sostuvo.

Respecto a las precipitaciones previstas, indicó que “se estima que las precipitaciones van a superar los 13 milímetros por ahora, o sea que yo lo veo como algo riesgoso”. Además, alertó que podrían registrarse tormentas con actividad eléctrica: “Se espera que haya tormentas con truenos y rayos, por supuesto”.

Bustos precisó que la inestabilidad comenzaría a intensificarse hacia el atardecer del sábado. “Los mapas meteorológicos dan que a partir de las 19 ya empieza a inestabilizarse y entre las 20 y las 22 ya hay ocurrencia de lluvias y tormentas, y esta situación se extiende a la siguiente madrugada”.

Temperaturas moderadas y mejora hacia el lunes

En cuanto a las temperaturas previstas para el fin de semana, el especialista anticipó valores moderados. “Hoy estamos esperando una máxima de alrededor de 25º, mañana 27º la máxima, el domingo 25º y ya el lunes mejora la situación meteorológica”.

Para el domingo, Bustos indicó que el tiempo seguiría inestable durante parte del día. “El día domingo va a estar parcialmente nublado, se mantienen las lluvias, pero tiende a mejorar hacia la noche”, afirmó.

De cara a la repetición del espectáculo vendimial, el meteorólogo señaló que la situación podría ser más favorable. “Yo creo que en la tarde sí va a haber lluvias, pero a partir de las 19 horas ya comienza a mejorar el estado del tiempo”, concluyó.