Quién será reina de la Vendimia 2026, según los lectores de MDZ

La expectativa crece en Mendoza ante la inminente elección de la Reina Nacional de la Vendimia 2026 , que se realizará este sábado en el teatro griego Frank Romero Day, tras la celebración del acto central “90 cosechas de una misma cepa”.

Mientras se espera conocer quién será la nueva soberana nacional, ya comenzaron a surgir especulaciones sobre las candidatas favoritas. En ese contexto, MDZ realizó una votación entre sus lectores para conocer qué representante departamental despierta mayor apoyo entre el público.

De acuerdo con los resultados del sondeo, Azul Antolinez, representante de San Rafael , encabeza las preferencias con el 19,9% de los votos , posicionándose como la candidata más elegida por los lectores.

En segundo lugar aparece Mariana Cucatto, de General Alvear , quien obtuvo el 14,8% de los votos en la encuesta.

El tercer puesto del ranking quedó para Agustina Giacomelli, representante de Tunuyán , que alcanzó el 10,8% del apoyo del público.

reina de tunuyán 2026

Si bien se trata de una votación simbólica realizada entre lectores del portal, los resultados reflejan el interés y la expectativa que genera cada año la elección vendimial, uno de los momentos más esperados de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

encuesta reinas

Ahora, la decisión final quedará en manos de la votación oficial que se realizará en el teatro griego Frank Romero Day.