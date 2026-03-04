Así será el sistema de votación para elegir a la Reina y Virreina Nacionales de la Vendimia 2026

La elección de la Reina y la Virreina Nacionales de la Vendimia 2026 se realizará bajo la modalidad implementada en 2024, con boleta única y un total de 300 votos distribuidos entre distintos sectores. Este año, como es tradición, emitirá su voto el director del Acto Central, Pablo Perri.

El total de 300 sufragios se repartirá entre el público presente en el Teatro Griego, los 18 intendentes de Mendoza , las comisiones de reinas y virreinas nacionales, y los medios de comunicación acreditados. El sistema cuenta con el aval de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) y de la Comisión de Virreinas Nacionales de la Vendimia (Covinave).

En el caso del público, la selección no estará vinculada a la terminación del DNI, sino al número de asiento consignado en la entrada y al paño correspondiente dentro del teatro. Participarán todos los sectores: Malbec, Cabernet, Tempranillo, Bonarda, Chardonnay y Torrontés. Los números elegidos se definirán mediante sorteo antes del inicio del espectáculo y se anunciarán en las pantallas del predio. Las personas seleccionadas permanecerán en sus ubicaciones, donde recibirán la urna para emitir el voto, lo que permitirá agilizar el proceso y evitar demoras en los accesos.

La cantidad de votos de quienes sufragan en el Frank Romero Day es determinante para elegir la flamante soberana.

Bonarda: 54

Chardonnay: 40

Torrontés: 11

Cabernet: 11

La votación se efectuará mediante boleta única, que incluirá a las 18 candidatas al cetro vendimial. Cada elector deberá marcar con una cruz a su candidata y firmar la planilla correspondiente, tras la verificación de sus datos y ubicación.

Además del público sorteado, votarán los 18 intendentes de la provincia y el director del Acto Central. La Corenave contará con 15 votos y la Covinave con otros 15. También se asignarán 15 sufragios, mediante sorteo, a representantes de medios acreditados en el Teatro Griego.

El voto no es obligatorio. En el caso de turistas, no estarán obligados a participar, y si la persona sorteada es menor de 18 años, podrá ceder su lugar a un adulto acompañante para que emita el sufragio.

Por su parte, los intendentes, las comisiones, el director del Acto Central y los representantes de prensa votarán en los tótems dispuestos en el ingreso al Teatro Griego, como es habitual.