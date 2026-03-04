Tras el furor por el festejo de cumpleaños de un perro en Plaza España: ¿asistirías a un evento de estas características?

El festejo en la tradicional plaza céntrica disparó la polémica y la ternura por igual. Entre la humanización extrema y el amor incondicional: ¿estamos listos para este cambio cultural?

Postales de una tarde atípica en Plaza España: cuando el pulso de la ciudad se detiene para un festejo de cuatro patas.

El fenómeno de Benjamín, el Bichón Frisé que celebró sus 11 años rodeado de fans en plena Plaza España, no fue solo un evento aislado; fue el disparador de de un debate cultural en Mendoza, lo que nos genera una pregunta: ¿Asistirías como invitado al cumpleaños de un perro?. Muchos llegan a pensar que es una excentricidad, pero otras personas sostienen que es la evolución lógica de un vínculo que ya no entiende de etiquetas de "mascota" versus "humano". El festejo, lejos de ser una reunión privada, se convirtió en un evento social.

En la recorrida por algunas plazas de la ciudad de Mendoza encontramos una variedad de respuestas, la mayoría apuntan a una clara aceptación en la manera de vincularnos con las mascotas, en este caso puntual los perros, o como muchas personas llaman "perrhijos".

Plaza Chile entrevista por el cumple de Benja 5 Nicolás Ortega Lara brindó su opinión junto a su amada mascota. Foto: Diego Quiroga - MDZ ¿Festejo o excentricidad?: el dilema en Mendoza tras el cumpleaños de Benjamín en Plaza España Para Morena Maya y Ariel Rosas, dueños de Benjamín, la jornada fue el reconocimiento al integrante más mimado de la casa. "Benja está tratado como un niño, es literalmente mi hijo. En casa se sienta a la mesa con nosotros porque no le gusta comer en el piso", explica su dueña con naturalidad. Esta visión es compartida por muchos jóvenes que ven en sus mascotas un apoyo emocional vital. "Ahora esto se está normalizando; mucha gente particularmente prefiere tener una mascota que a un bebé, entonces yo siento que sí está muy bien eso y si es un espacio público, mejor", asegura una futura veterinaria trasandina entrevistada en Plaza Chile.

Mirá el video: ¿qué piensan los mendocinos y turistas sobre asistir al cumpleaños de un perro? Irías a un cumpleaños de un perro Milagros Lostes - MDZ Sin embargo, el fenómeno genera contrastes marcados en la opinión pública mendocina. Mientras algunos se entusiasman con la idea —"¡Me parece espectacular! Iría feliz, sobre todo si hay comida rica para humanos también"—, otros prefieren mantener una distancia más tradicional. "Yo no iría directamente; para mí los animales tienen que estar adentro de la casa y si querés hacer una fiesta, deberías hacerla puertas adentro", sentencia una mujer que esperaba el colectivo, quien agrega que realizarlo en una plaza le parece "medio incómodo para todos".

Plaza Chile entrevista por el cumple de Benja 3 Ana Alicia Blancq y su perra Luna nos regalaron unos minutos de su atención mientras paseaban por la plaza. Foto: Diego Quiroga - MDZ Incluso entre quienes tienen mascotas, la idea de la "humanización" extrema genera dudas. "No me parece que haya que antropomorfizar al animal de tal manera; está todo bien, es un ser querido, pero no lo veo como para llegar a festejar un cumpleaños", reflexiona un transeúnte que paseaba a su perro. En la otra vereda, la emoción de pertenecer a una comunidad de amantes de los peludos de cuatro patas pesa más: "Sí iría, porque soy perruna y tengo dos perras. Cuando hay responsabilidad de cada uno de nosotros, pasan a ser parte de la familia", comenta una mujer, subrayando que estos eventos son, ante todo, actos de amor.