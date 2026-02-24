El cumpleaños de un perro revolucionó el centro de Mendoza: mirá lo que hicieron

Fue un evento muy peculiar: el cumpleaños de un perro que ocupa el lugar de hijo en una familia. ¡Hubo bolsitas con sorpresas! En la nota, detalles y fotos.

Mendoza vive una transformación en su pulso social donde los límites entre el hogar y el espacio público se desdibujan para dar la bienvenida a los "hijos" de cuatro patas.

El pasado domingo 22 de febrero, bajo el sol de una tarde perfecta, la Plaza España se convirtió en el escenario de un evento en el que los invitados eran los perros acompañados de sus dueños. El peculiar festejo capturó todas las miradas: el cumpleaños número 11 de Benjamín. Este Bichón Frisé, que ya es una celebridad en redes sociales, celebró su vida con una estética inspirada en Sonic, demostrando que en nuestra ciudad la tendencia pet-friendly ha evolucionado hacia una integración absoluta.

Cumple Perro (64) Para Morena Maya y Ariel Rosas, dueños de Benjamín, la jornada no fue un simple paseo, sino el reconocimiento al integrante más mimado de la casa. En un contexto donde la sociedad mendocina valora cada vez más los espacios compartidos, ver a un perro celebrar entre globos, cartelería de diseño y una mesa servida con delicadeza es un reflejo de los nuevos vínculos afectivos. El homenajeado no solo vive en familia; él habita la ciudad, frecuenta las cafeterías del centro y se sienta a la mesa como un comensal más, desafiando las convenciones tradicionales con su elegancia natural.

Cumple Perro (43) "Es mi hijo": el sentimiento detrás del festejo en Plaza España La conexión emocional de la pareja con su mascota trasciende lo convencional, algo que Morena explica con naturalidad mientras Benjamín observa la escena: "Benja está tratado como un niño, es literalmente mi hijo. En casa se sienta a la mesa con nosotros porque no le gusta comer en el piso; me mira con una cara como diciendo '¿qué me estás haciendo?'. Por eso, cuando vamos a una cafetería o restaurante, él siempre va a la mesa, ya está súper acostumbrado a ese trato". Por su parte, Ariel destaca la armonía del encuentro en un espacio tan emblemático: "Hace seis años que vivimos frente a la plaza y este es el cuarto cumple que le festejamos acá; cada año viene más gente y lo lindo es ver cómo los otros perros se portan bien, todo fluye con mucho amor".

Cumple Perro (59) Gourmet canino: un banquete de autor para el cumpleaños perruno La sofisticación de la tarde alcanzó su punto máximo con la propuesta gastronómica, diseñada cuidadosamente para no descuidar ni a humanos ni a canes. Morena elaboró una magnífica torta de cumplea ños de base artesanal para Benjamín y sus distinguidas amistades, utilizando ingredientes nobles como banana, miel y avena, con un relleno de pollo y carne al vapor, agregando zanahoria, pera y manzana rallada, receta que fue completada con una lata de alimento y una cucharada de queso crema light sin lactosa. Los muffins perrunos también fueron elaborados igual que el pionono del pastel pero con un sobre de alimento balanceado para mascotas en baja porción de una famosa marca. Los invitados humanos también fueron agasajados con una refinada cheesecake con ganache de chocolate y variados snacks de copetín, logrando una armonía perfecta entre el festejo social y el bienestar animal.