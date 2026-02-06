Por qué Argentina aparece entre los países con más perros del planeta

Un relevamiento internacional difundido confirmó un rasgo distintivo de la vida cotidiana en Argentina : la fuerte presencia de perros en los hogares. El país se ubicó entre los diez con mayor cantidad de población canina doméstica a nivel mundial, un dato que no solo refleja números absolutos, sino también una relación cultural profundamente arraigada entre las personas y sus mascotas .

El informe, elaborado a partir de estimaciones oficiales y estudios privados sobre tenencia responsable y población animal, muestra que el ranking está liderado mayormente por países de gran extensión territorial y alta densidad urbana. Sin embargo, también aparecen naciones donde el vínculo con los perros trasciende lo demográfico y se integra de manera natural a la vida familiar y social.

De acuerdo con los datos difundidos, Estados Unidos encabeza la lista con alrededor de 90 millones de perros, seguido por Brasil, que supera los 55 millones, y China, con más de 54 millones. Japón, Rusia y el Reino Unido completan los primeros puestos, mientras que Alemania, India y España también figuran entre los países con mayor población canina.

En ese contexto, Argentina aparece en el noveno lugar, con una estimación cercana a los 10 millones de perros domésticos, una cifra que la posiciona por encima de varios países europeos con mayor cantidad de habitantes.

La ubicación de Argentina dentro del top 10 mundial resulta significativa. Más allá de la comparación numérica, el dato pone en evidencia una característica cultural persistente: el perro ocupa un rol central tanto en entornos urbanos como rurales. En ciudades, forma parte del núcleo familiar; en zonas rurales, además de compañía, cumple funciones vinculadas al cuidado y la protección.

Especialistas en bienestar animal coinciden en que la tenencia de perros en el país responde a una tradición histórica, pero también a cambios recientes en las dinámicas familiares, donde las mascotas ganaron un lugar cada vez más visible y valorado.

Un vínculo que también se refleja en el consumo

En los últimos años, este fenómeno se vio acompañado por un crecimiento sostenido del mercado vinculado a las mascotas. El aumento del gasto en alimentos balanceados, atención veterinaria, productos de higiene y accesorios es interpretado como un indicador claro de la importancia que los perros tienen en la vida diaria de millones de argentinos.

Esta tendencia refuerza la idea de que, en Argentina, los perros no son considerados únicamente animales de compañía, sino integrantes activos del hogar, con necesidades, cuidados y derechos cada vez más reconocidos.

Más que una cifra, una identidad

El ranking global permite dimensionar la magnitud de la población canina en distintos países, pero en el caso argentino el dato adquiere un valor simbólico adicional. La presencia masiva de perros habla de una identidad social marcada por la cercanía con los animales y por una forma particular de entender el vínculo entre personas y mascotas.

Así, el noveno puesto de Argentina en el ranking mundial no solo sorprende por el número, sino que confirma una realidad cotidiana: en el país, los perros ocupan un lugar tan protagónico como afectivo dentro de la vida familiar y comunitaria.