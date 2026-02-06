Vendimia 2026: mirá el video de los ensayos que adelanta algo del Acto Central

Arrancaron los ensayos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. No te pierdas toda la información en la nota.

En un año histórico para Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 comenzó a tomar forma con el inicio de los ensayos de su espectáculo central, titulado “90 cosechas de una misma cepa”. La edición celebra los 90 años de la fiesta máxima de los mendocinos y se planteó como un homenaje colectivo a la tradición, la identidad y la cultura vitivinícola de la provincia.

ensayos Vendimia 2026 (7) Vendimia 2026: así se construye el espectáculo de los 90 años. Más de mil artistas fueron convocados para dar vida a esta nueva edición. Bailarines de folclore y danza contemporánea, actores, actrices y acróbatas seleccionados mediante audiciones abiertas iniciaron el proceso de ensayos, que se extendió hasta los días previos al Acto Central. Como cada año, el imponente Teatro Griego Frank Romero Day vuelve a ocupar un rol protagónico como escenario principal de la celebración.

Mirá el video del ensayo en la Nave Cultural: Ensayos Vendimia La selección de artistas se realizó a través de un proceso abierto y transparente, y todos los participantes comenzaron los ensayos con sus contratos formalizados. Ese marco organizativo busca garantizar condiciones claras y equitativas para quienes integran tanto la Fiesta Mayor como los distintos eventos oficiales del calendario vendimial.

ensayos Vendimia 2026 (6) “90 cosechas de una misma cepa”: la Vendimia empezó a tomar forma. Los ensayos se desarrollarán de manera organizada en distintos espacios culturales y deportivos de la provincia, distribuidos según disciplinas y grupos de trabajo. El Estadio Vicente Polimeni, en Las Heras, recibirá a los grupos de folclore y a todas las categorías de danza contemporánea. En tanto, la Báscula del Complejo Nave Cultural es el punto de encuentro para el folclore del Grupo 2, el folclore discapacidad y los adultos.

Actores y acróbatas ensayarán en la Nave Cultural, Sala 1, mientras que los artistas del Calendario Vendimia (actores y bailarines de folclore y contemporáneo) trabajarán en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén. Por otro lado, se informó que los ensayos de traspuntes y traspuntes utileros comenzarían el lunes 16 de febrero en el Espacio Cultural Julio Le Parc.