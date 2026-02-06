1936: todo sobre la Vendimia que convirtió una cosecha en símbolo

El 18 de abril de 1936 Mendoza no solo inauguró una fiesta, sino que ensayó, por primera vez, una forma de narrarse a sí misma frente al país. Ese día se realizó la primera celebración vendimial con un objetivo claro y ambicioso: el de exaltar la uva, el vino y la belleza de la provincia como un todo inseparable.

La idea había nacido lejos, en Europa, cuando el gobernador Guillermo Cano asistió a una fiesta popular en un pueblo italiano y entendió que ese tipo de ritual colectivo podía convertirse en una poderosa herramienta cultural y turística. Desde ese viaje escribió a su ministro de Industrias y Obras Públicas, el ingeniero Frank Romero Day, pidiéndole que impulsara un evento similar que mostrara la identidad mendocina sin intermediarios.

Vendimia 1936 (3) El afiche promocional, realizado por el periodista y pintor Pablo Vera Sales, incluyó la figura de la mujer como símbolo del trabajo y la vendimia. El proyecto no tardó en tomar forma institucional, y se instauró el 4 de marzo como "Día de la Vendimia", en el cual se estableció un concurso anual para elegir una canción que identificara a la fiesta. Sin embargo, el gran debut llegó semanas después. A partir de las 10 de la mañana del 18 de abril, los festejos comenzaron en la rotonda del Parque General San Martín, un espacio simbólico que ya funcionaba como corazón social de la ciudad. En nombre del presidente Agustín Justo asistió el ministro de Agricultura, Miguel Ángel Cárcano, acompañado por autoridades de toda la región de Cuyo, en una señal política que reforzó la magnitud del acontecimiento.

Ante una multitud, se estrenó la primera Canción de la Vendimia, con letra y música de Ernesto Fluixá. La obra, titulada “Carros culateros”, fue interpretada por la Banda de la Policía dirigida por Fidel María Blanco y cantada por niños de escuelas primarias, un hecho que mostró que la fiesta nacía con vocación popular e incluso pedagógica. Luego comenzó un desfile que sintetizó la historia del transporte en Cuyo, con animales de carga y tiro, carros y vehículos de distintas épocas avanzaron ante el público, mientras el siglo XX irrumpió de manera espectacular con tres aviones de la Fuerza Aérea que realizaron vuelos rasantes, despertando el júbilo de más de diez mil personas.

Vendimia 1936 (2) Cómo una idea europea se convirtió en tradición local. Ese evento inaugural se mantuvo en el tiempo y pasó a conocerse como Carrusel, convirtiéndose en uno de los actos satélites más convocantes de la Vendimia. Al mediodía, autoridades e invitados participaron de un banquete en la Bodega Escorihuela, visitaron la Bodega Arizu y recorrieron una exposición industrial instalada en las vidrieras de la calle San Martín. Grandes bodegas, fábricas, granjas y jardines enviaron muestras de su producción con el objetivo de mostrar la potencialidad económica de Mendoza.