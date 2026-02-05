Viaje al pasado: conocé cómo fue la primera transmisión de Vendimia en la TV

No te pierdas todos los detalles de la primera transmisión de Vendimia por la televisión mendocina, en un acto central que inauguró una nueva era visual.

La Fiesta Nacional de la Vendimia de 1966 no fue una más. Celebrada el 5 de marzo y denominada “Vendimia de las 30 Vendimias”, marcó un punto de inflexión al convertirse en la primera edición transmitida por la televisión de aire.

Por primera vez, la celebración mendocina dejó de pertenecer solo a quienes ocupaban las gradas para expandirse hacia una audiencia mucho más amplia, a través de las pantallas de los canales 7 y 9 de Mendoza.

Los detalles de la primera Vendimia televisada El Acto Central fue concebido especialmente para esa ocasión histórica, dirigido por Abelardo Vázquez, quien realizó una adaptación del libreto de Ruiz Rojas; el espectáculo propuso un argumento poético que relató un diálogo entre el amor y el vino. La narrativa invitó a un viaje en el tiempo que comenzó en el Arca de Noé, atravesó a los pueblos originarios de América y llegó hasta los introductores europeos de la vitivinicultura, trazando un relato simbólico sobre los orígenes y la identidad mendocina.

Escenario1966 La primera transmisión vendimial y su impacto cultural. La puesta en escena fue ambiciosa y estuvo especialmente pensada para ser disfrutada tanto en vivo como a través de la cámara. Esteban Vera estuvo a cargo de la coreografía general y de las danzas folclóricas, mientras que Fernando Colomé dirigió el ballet clásico y Martín Gala Puebla el ballet.

Uno de los rasgos más recordados de aquella edición fue el aprovechamiento de los escenarios laterales y de las planicies naturales del teatro, una decisión que amplió el campo visual y enriqueció la experiencia televisiva. El trono de la reina se ubicó sobre un voluminoso tonel emplazado a un costado del escenario, réplica del utilizado en la Vendimia de 1950.