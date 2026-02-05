La Vendimia antes del Frank Romero Day: conocé dónde se celebraba

Los escenarios donde la Vendimia tomó forma antes de encontrar su casa definitiva en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Conocé la historia de los espacios en los que se celebraba la Vendimia.

Mucho antes de que el Teatro Griego Frank Romero Day se convirtiera en el gran ícono escénico de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la celebración atravesó una etapa de búsqueda territorial que acompañó el crecimiento de Mendoza y su manera de pensarse culturalmente.

Escenario vendimia (2) La Vendimia antes del anfiteatro. Gobierno de Mendoza Durante sus primeras décadas, se desplegó en distintos espacios del Parque General San Martín, diseñado por Carlos Thays a fines del siglo XIX como respuesta a los aluviones y como proyecto de saneamiento y embellecimiento urbano. En ese parque, impulsado por la gestión del gobernador Francisco Moyano y su ministro Emilio Civit, la Vendimia encontró sus primeras casas simbólicas. El primer escenario formal fue el Club Gimnasia y Esgrima, creado en 1934, donde se proclamaron las reinas de 1936 y 1937.

La relación entre el paisaje y dicho espectáculo se volvió aún más evidente en 1941, cuando la Vendimia se realizó sobre un escenario flotante en el Lago del Parque General San Martín. Allí, con la participación de 250 artistas, el espejo de agua diseñado por Thays pasó a ser parte activa del relato escénico.

Escenario vendimia (1) Los espacios históricos que marcaron la etapa más itinerante del festejo. Gobierno de Mendoza Entre 1942 y 1949, el protagonismo lo tomó la Rotonda del Parque, un espacio que desde principios del siglo XX había sido punto de encuentro social y musical. Su pérgola central, donde se ubicaban las orquestas, fue el corazón de los espectáculos vendimiales durante esos años.

La década del cincuenta trajo otro cambio y, entre 1950 y 1962, la Vendimia se desarrolló en el Autódromo General San Martín, dentro del mismo parque, en el lugar donde hoy se levanta el Estadio Malvinas Argentinas. Allí, una hondonada natural permitió el funcionamiento del Anfiteatro del Parque, anticipando la necesidad de un espacio pensado específicamente para espectáculos masivos. Años más tarde, ese mismo predio alojaría el estadio mundialista inaugurado en 1978, que volvería a ser escenario vendimial en 2002, cuando la crisis económica obligó a una versión más austera del Acto Central.