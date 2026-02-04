Vendimia de Ciudad: cuáles son los cortes de tránsito que se implementan y el valor del estacionamiento

Este viernes se llevará a cabo la Fiesta Departamental de la Vendimia en la Ciudad desde las 20.30 en un escenario que se está montando en el Parque Cívico . El acto cultural requiere un amplio despliegue escenográfico y técnico, de luces y sonido, por lo que desde la Municipalidad decidieron implementar cortes de tránsito totales y parciales en varias calles .

El escenario está ubicado dentro del Parque Cívico en la intersección de Virgen del Carmen de Cuyo y España , tal como en vendimias anteriores. Para ello, a partir del martes 3 y hasta el sábado 7 se verá restringido el tránsito para todo tipo de vehículos en calle España , entre Virgen del Carmen de Cuyo y Peltier.

Según señalaron desde la Municipalidad, este corte es necesario porque en el lugar habrá un gran despliegue de personal técnico y operarios que trabajan en el armado general y desarrollo de la Vendimia .

Los cortes totales de calles afectan también a La Pampa y Virgen del Carmen de Cuyo, Pedro Molina y Patricias Mendocinas y Peltier hasta España.

Desde la Municipalidad también solicitaron a los automovilistas circular estos días con mucha atención ya que el montaje de la Vendimia 2026 requiere de una gran producción técnica y escenográfica que busca cautivar a los vecinos, las vecinas y los turistas que este viernes asistan al evento.

Estacionamiento medido

A su vez, por tratarse de un evento masivo de acceso gratuito, la Municipalidad de Ciudad dispuso un operativo de estacionamiento medido con disposición especial para el viernes 6 de febrero. Se cobrará una tarjeta única a un valor de $5.000. Las calles que integran el servicio de estacionamiento medido para la Vendimia de la Ciudad son:

Peltier, lado sur, desde 9 de julio hasta Belgrano.

Peltier, lado norte, desde La Pampa hasta Belgrano.

9 de Julio, desde Pedro Molina hasta Hipólito Yrigoyen.

Pedro Molina, lado norte, desde San Martin hasta Belgrano.

Pedro Molina, lado sur, desde La Pampa hasta Belgrano

La Pampa, desde Pedro Molina hasta Peltier.

Belgrano, desde Pedro Molina hasta Peltier.

Virgen del Carmen, desde La Pampa hasta Belgrano.

Perú, desde Virgen del Carmen hasta Pedro Molina

Vuelta de Obligado, desde Virgen del Carmen hasta Perú.

A su vez, la zona de estacionamiento medido especial se completa con la Playa de Estacionamiento Sur de Casa de Gobierno, ubicada sobre calle Peltier.

Está previsto que "Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad" cuente el viernes, a partir de las 20.30, con una antesala musical a cargo de La Banda Viajera, mientras se desarrolla el sorteo de terminación de DNI y se procede a la votación del público para su reina favorita. El acto central comenzará puntualmente a las 22 y contará con 300 artistas en escena, entre bailarines, bailarinas, actrices, actores, cantantes y músicos en vivo.