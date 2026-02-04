La Enoteca propone un febrero para bailar y recordar la Vendimia por sus 90 años

La Enoteca presenta propuestas al ritmo del tango y la milonga, con clases, música en vivo y un recorrido por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La Enoteca, un espacio donde el vino siempre convivió con la cultura, se prepara para recibir dos propuestas: tango y milonga, en una muestra dedicada a la Vendimia, convivirán durante las próximas semanas en una agenda pensada tanto para mendocinos como para visitantes, con la idea de invitar a habitar el patrimonio desde el cuerpo y los sentidos.

FLYER MILONGA Febrero en La Enoteca: tango, vino y Vendimia en una agenda imperdible. Uno de los encuentros más esperados será “La Enoteca al ritmo del 2x4: vino y milonga”, que tendrá lugar el jueves 12 de febrero a las 20 en la sede de Peltier 611, Ciudad. La velada se proyecta como una experiencia completa en la que el tango, entendido como un lenguaje de memoria, encontrará en este espacio un marco íntimo acompañado por el vino.

La noche comenzará con una clase de tango de una hora, a cargo del profesor Carlos Chamorro junto a su pareja Damaris Aveiro, una invitación directa a perder el miedo al paso inicial y a dejarse guiar por el pulso del 2x4. La propuesta no está pensada solo para principiantes, puesto que quienes ya saben bailar también podrán sumarse, ya sea desde el inicio o directamente a la milonga a partir de las 21. No será necesario asistir en pareja, siguiendo la idea de encuentro abierto y sin formalidades.

Luego de la clase, la sala cambiará de clima y se llenará de emoción con una selección de tangos interpretados por Cecilia Salinas y Quique Nomberto en piano. Será el momento de poner en práctica lo aprendido, de animarse a la pista y de dejar que el cuerpo se deje llevar con la música. La experiencia incluirá una copa de bienvenida y una copa adicional de vino, pensadas como pausas para compartir y disfrutar sin apuro. Las entradas estarán disponibles en Eventbrite, con un valor de $10.000, e incluirán la clase, la música en vivo y las dos copas.

QUIQUE Y CECI Clase, música en vivo y copas para vivir el tango desde adentro. En paralelo, La Enoteca inauguró el lunes 2 de febrero la muestra “Detrás de escena: la Vendimia y sus objetos”, una propuesta que invita a recorrer los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia desde su utilería y objetos escénicos. La exhibición se suma al recorrido guiado habitual del espacio y busca poner en valor el trabajo de artistas locales. La muestra ofrece un recorrido por elementos que fueron parte de distintas puestas en escena, revelando detalles que muchas veces pasan desapercibidos para el público. Entre los objetos exhibidos, se destaca una maqueta con todos los detalles de la Corona Vendimial, así como piezas vinculadas a escenas de “patio criollo”.