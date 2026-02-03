Presenta:

Maipú celebró Vendimia y coronó a Julieta Crespi como su reina en la fiesta "El legado de nuestra historia"

En "El legado de nuestra historia", el departamento de Maipú comenzó su recorrido oficial por Vendimia y coronó a Julieta Crespi como su Reina de este 2026.

Antonella Ramírez

Julieta Crespi es la nueva reina de Maipú.

Este lunes 2 de febrero, luego de una reprogramación por la feroz tormenta que azotó al Gran Mendoza el pasado fin de semana, el departamento de Maipú celebró por fin su esperada fiesta de la Vendimia. El evento fue llamado "El legado de nuestra historia" y comenzó pasadas las 19 horas cuando se abrieron las puertas del Teatro Griego Papa Francisco.

Uno de los momentos más esperados de la jornada se dio a partir de las 21 horas con la llegada de la banda uruguaya Agapornis. Colmada de una extensa lista de canciones que ya son un clásico para grandes y chicos, el estilo alegre subió por completo la buena onda de todos los maipucinos y turistas que eligieron comenzar su semana apostando por Vendimia.

agapornis vendimia de maipú1
Antes de dar comienzo a la gran fiesta departamental, los maipucinos vivieron la clásica celebración de la Bendición de los frutos que se produjo apenas unos minutos antes de "El legado de nuestra historia".

Las doce representantes distritales con el sueño de coronarse fueron: Magali Romero (Lunlunta), Julieta Crespi (Rodeo del Medio), Martina Salimeni (Luzuriaga), Camila Navedo (San Roque), Rocío González (Barrancas), Gimena Agüero (Russell), Zamira Carmona (Gutiérrez), Tais Vargas (General Ortega), Juliana Porcario (Coquimbito), Milagros Ortolano (Ciudad), Valentina Ruiz (Cruz de Piedra) y Tatiana Díaz (Fray Luis Beltrán).

Sin embargo, las afortunadas de portar capa, corona y cetro maipucino fueron Juelieta Crespi, representante de Rodeo del Medio, flamante reina departamental 2026: y Milagros Ortolano, de Ciudad, coronada como virreina. En tanto que Rocío González (Barrancas) fue electa como la reina del Festival del Malbec y el Olivo, y Valentina Ruiz (Cruz de Piedra) como reina del Turismo.

reina maipú
reina maipú1
Imágenes de la Vendimia de Maipú

vendimia maipú
vendimia maipú1
vendimia maipú2
Agapornis en la Vendimia de Maipú

agapornis vendimia de maipú
"Maipú Malviniza", homenaje a Veteranos de Malvinas

malvinas maipú
