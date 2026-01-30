Rivadavia festejó su Vendimia y coronó a Brunela Julián como su nueva reina

Rivadavia celebró su Vendimia y coronó a su nueva reina, Brunela Julián, con una puesta emotiva que dio paso a la 39° edición de Rivadavia Canta al País.

En el corazón del Polideportivo Municipal, la Vendimia Departamental “Mi Rivadavia … Es así” coronó a su nueva reina, Brunela Julián, y virreina, Denise Musri, elegidas entre 13 candidatas distritales, en una noche donde la emoción atravesó cada rincón del predio y marcó el inicio formal de una celebración que continúa con el ya clásico festival “Rivadavia Canta al País”.

La Vendimia, que se llevó a cabo el jueves 29 de enero, se presentó como una puesta cercana, bajo el título “Mi Rivadavia… Es así”, con un espectáculo que desplegó una narrativa sobre la historia del departamento y su presente. La elección de la soberana no fue solo un momento protocolar, sino el punto culminante de una noche pensada para celebrar el trabajo y la cultura.

El cierre musical estuvo a la altura de la ocasión, de la mano del El dúo Baglietto – Vitale que ofreció un show que funcionó como broche de oro, y que acompañó el final de la Vendimia con una elegancia profundamente emocional.

Lejos de apagarse, la energía del Polideportivo se transformará para dar a paso a tres noches consecutivas de música y celebración con la 39° edición del festival “Rivadavia Canta al País”, un evento que ya empezó a palpitar su camino hacia los 40 años. Desde el viernes 30 hasta el domingo 1 de febrero, el escenario reunirá artistas de distintos géneros para una convocatoria que desborda entusiasmo.

La primera noche llegará con las presentaciones de Lázaro Caballero, Destino San Javier y Sele Vera y Los Pampas, logrando un equilibrio entre folklore tradicional y nuevas miradas sobre la música popular. El sábado, el clima se encenderá con Luciano Pereyra, La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo y La Joaqui, en una grilla que promete hacer bailar al público sin pausas.