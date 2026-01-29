La Ciudad de Mendoza lanza la 40ª edición del Triatlón Internacional Vendimia

La tradicional competencia se disputará el 14 y 15 de febrero en el Parque General San Martín y reunirá a atletas de todas las edades y niveles.

La Ciudad de Mendoza, a través de su Dirección de Deportes, anunció la realización de la 40ª edición del Triatlón Internacional Vendimia, uno de los eventos deportivos más populares del calendario local. La competencia se desarrollará los días sábado 14 y domingo 15 de febrero, desde las 8, en el Parque General San Martín, con circuitos especialmente diagramados que integrarán natación, ciclismo y trote en un entorno natural emblemático.

La organización estará a cargo de la Asociación Mendocina de Triatlón, con la invitación de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza y la colaboración del Club Mendoza de Regatas y el Parque General San Martín. Además, contará con la fiscalización oficial de la Federación Argentina de Triatlón.

Durante ambas jornadas se disputarán distintas modalidades y distancias, con propuestas pensadas tanto para atletas de alto rendimiento como para participantes amateurs, infancias y equipos en modalidad posta, reafirmando el perfil inclusivo y formativo del evento.

Modalidades, distancias y categorías El sábado 14 de febrero se correrán las pruebas Sprint, Super Sprint e Iron Kid, mientras que el domingo 15 será el turno de la distancia Standard. Las distancias oficiales serán: Sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de trote) y Standard (1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de trote).

Habrá categorías para atletas élite, amateurs, paratriatlón, postas e infancias, con premiación según lo establecido en el reglamento oficial de competencia.