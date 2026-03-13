Carpano Weekends llega a Mendoza: vermut, una propuesta gastronómica inédita y música en vivo

El vermut convoca encuentros que atraviesan generaciones. Durante marzo, esa tradición se celebra en todo el país con Carpano Weekends , un ciclo de eventos gastronómicos y musicales que, tras cuatro ediciones, ya se consolidó como un verdadero ritual urbano. En ese recorrido, Mendoza se posiciona como una de sus plazas más emblemáticas.

Esta propuesta de actividades está impulsada por la marca creadora del vermut, fundada en 1786 por Antonio Benedetto Carpano, quien creó la bebida mezclando moscato blanco, azúcar, alcohol, ajenjo y una selección de botánicos y especias. Más de dos siglos después, el vermut sigue siendo protagonista de encuentros, copas compartidas y conversaciones de bar.

Carpano Weekends es una iniciativa con cinco años de trayectoria que, en el marco de los 240 años de la marca, evoluciona a esta celebración de un mes completo. En diferentes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Además, más de 100 bares en todo el país tendrán happy hour y promociones para disfrutar de un rico Carpano en copón.

A lo largo de marzo, destacados chefs y artistas participan en una serie de 11 experiencias gastronómicas que combinan gastronomía, coctelería y música en vivo. Cada encuentro propone un formato de “takeover”: chefs reconocidos toman la cocina de bares seleccionados para crear platitos exclusivos que solo se pueden probar esa noche, acompañados por propuestas musicales especialmente curadas para cada ocasión.

En Mendoza, la cita será este sábado 14 de marzo a las 19.30 en Isidris , ubicado en el Circuito del Challao, con una vista privilegiada de la montaña.

El protagonismo de un chef mendocino premiado

El encargado de la experiencia gastronómica será Sebastián Weigandt, uno de los cocineros más reconocidos de Mendoza y referente de la cocina contemporánea de la provincia. Al frente del restaurante Azafrán, distinguido con una estrella Michelin y presente en el listado de Latin America’s 50 Best Restaurants, el chef ha logrado posicionar a la gastronomía mendocina en un lugar de proyección internacional. En 2024, además, fue reconocido en la categoría “Excelencia” de los premios The Best Chef, que reúne a algunos de los profesionales más destacados del mundo.

Mendocino de origen, su vínculo con la cocina nació en la infancia, inspirado por los sabores de las comidas de su abuela. A lo largo de su carrera se formó con referentes internacionales —entre ellos Jean-Paul Bondoux— y desarrolló una propuesta gastronómica que combina técnica contemporánea, producto local y una mirada profunda sobre el territorio. Desde Azafrán impulsa una experiencia de fine dining donde cada plato busca contar algo del paisaje, la cultura y los productores de la región.

CARPANO

En el marco de Carpano Weekends, Weigandt llevará esa impronta a una intervención gastronómica especialmente diseñada para el evento. La propuesta buscará combinar ingredientes locales, creatividad y sensibilidad culinaria en platos pensados para dialogar con el vermut, en una experiencia que conectará gastronomía, paisaje y encuentro social en el corazón de Mendoza.

Música en vivo y paisaje de montaña

La noche también tendrá un componente musical con la presentación en vivo de Batos, cuya propuesta sonora se mueve entre el indie y la experimentación, con climas que acompañan la atmósfera del lugar y suman una capa más a la experiencia sensorial del evento.

El escenario natural del Challao, a los pies de la montaña mendocina, se convierte en parte fundamental del plan: un paisaje abierto, aire de cordillera y el ritmo pausado que propone la caída del sol entre copas y buena cocina. En ese entorno, la música dialoga con la gastronomía y la coctelería para construir una experiencia pensada para disfrutarse sin apuro.

La propuesta busca recrear el espíritu que dio origen al vermut hace más de dos siglos: la tradición de reunirse para conversar, compartir y celebrar el momento.

CARPANO

Así, entre montaña, música en vivo y gastronomía, la noche en Mendoza se plantea como una invitación a vivir el vermut en su versión más contemporánea, pero manteniendo intacta su esencia.

Un mes de celebración

En su crecimiento de propuesta de una semana a un mes completo Carpano Weekends se impone como una propuesta ineludible para amantes de la categoría y quienes se integran a ella.

Para conocer la agenda completa y las próximas novedades, se puede visitar la web oficial y las redes sociales de Carpano.