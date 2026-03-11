Falleció un empleado municipal de Ciudad tras intoxicarse en una obra y habrá un día de duelo

Este miércoles por la mañana se conoció la lamentable noticia de un empleado de la Ciudad de Mendoza que falleció luego de haberse intoxicado el pasado 23 de febrero, mientras realizaba tareas municipales como consecuencia de las fuertes tormentas que se habían producido dos días antes.

La información la dio a conocer el intendente capitalino Ulpiano Suarez, quien decretará un día de duelo en memoria de Franco Damián Tello.

"Lamento profundamente la pérdida de Franco Damián Tello, uno de los operarios municipales afectados por el incidente ocurrido en ocasión de las labores realizadas en la Ciudad tras la fuerte tormenta que se registró el pasado 21 de febrero", dijo Suarez en redes sociales.

Señaló que pondrán a disposición de la familia y amigos "todo el apoyo que desde el municipio podamos brindar".

El lamentable incidente en la Ciudad de Mendoza

El hecho ocurrió en un hotel céntrico ubicado en 25 de Mayo y General Paz, cuando cuatro operarios de la Ciudad de Mendoza debieron ser rescatados por dotaciones de Bomberos tras haberse intoxicado con monóxido de carbono.

Todo se desencadenó al trabajar en un espacio cerrado con una bomba a explosión para extraer líquido, lo que generó un ambiente inapropiado y peligroso. El lugar era la cochera subterránea del hotel, que se había inundado y estaban sacando el agua para evaluar si la infraestructura estaba o no en riesgo.

En total, estaban en ese lugar siete empleados, de los cuales tres salieron por sus propios medios y otros cuatro fueron rescatados por los bomberos.

Rescate Ciudad

Los operarios intoxicados fueron trasladados al hospital Central, y con el correr de los días, tres de ellos evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta.

No obstante, la salud de Tello empeoró. Según fuentes municipales, el trabajador había sido trasladado a la Clínica Francesa, donde finalmente falleció este viernes.