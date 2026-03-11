Un municipio bonaerense gobernado por el peronismo eliminó una tasa tras la presión de La Libertad Avanza

Los primeros misiles lanzados por las fuerzas violetas (de las 269 medidas presentadas para bajar y eliminar tasas municipales ) dejaron expuestos a un municipio gobernado por el peronismo.

En Cañuelas se cobraba, hasta hoy, una tasa de desinfección al transporte público de pasajeros (taxis, remises, combis y colectivos) que no brindaba rédito ya que el municipio no cuenta con personal especializado, estructura operativa, ni con equipamiento para hacer desinfecciones.

Por este motivo, tras quedar expuesta mediáticamente, la intendenta de Cañuelas , Marisa Fassi, dispuso por decreto la eximición del 100% de la tasa mensual que pagaban remises, taxis y combis para una desinfección “fantasma”.

Desde el bloque de concejales libertarios cañuelenses festejaron el triunfo y afirmaron: “Si bien el municipio anuncia exenciones parciales, es importante señalar que esto no implica la eliminación de la tasa, sino apenas un alivio temporal dentro de un esquema que continúa sosteniendo una elevada carga tributaria sobre quienes trabajan y producen en Cañuelas . Desde La Libertad Avanza Cañuelas creemos que es necesario avanzar en soluciones de fondo y no solamente en medidas transitorias".

Por su parte, el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, que tuvo un cruce con el jefe de gabinete bonaerenses Carlos Bianco por la defensa que hizo el funcionario de Kicillof de las tasas municipales, dijo: “La rápida reacción del kirchnerismo cañuelense suspendiendo esa tasa sin sentido demuestra que ese tributo era una locura y que cuando los bonaerenses se enteran que los están robando comienzan a presionar a sus gobernantes para exigir libertad”.

La Libertad Avanza mete presión en los concejos deliberantes

Ante el primer triunfo en un municipio gobernado por el kirchnerismo, los concejales libertarios de los 116 municipios donde La Libertad Avanza tienen presencia en concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, siguen las ordenes de Sebastián Pareja y presionan, con más de 250 propuestas, a los intendentes para que sigan el ejemplo de Cañuelas y bajen o eliminen las tasas municipales absurdas.

Desde La Libertada Avanza afirman que esas 269 medidas son solo el principio y anticipan que están preparando una serie de proyectos en la Legislatura bonaerense para “dar vuelta” a la provincia de Buenos Aires.