Senado: La Libertad Avanza quiere inaugurar el período ordinario con una nueva sesión

El Senado se prepara para una sesión exprés para mañana. La Libertad Avanza quiere darle ingreso a los pliegos de los cargos militares.

La Libertad Avanza en el Senado quiere inaugurar el período de sesiones ordinarias con una sesión para darle ingreso a los pliegos de los cargos militares, un trámite administrativo y formal. La incógnita está en si aprovecharán la reunión del pleno para que también ingresen los pliegos de los más de 300 cargos vacantes en el Poder Judicial.

Esto se debatirá esta tarde en la Cámara alta a partir de las 18.30, en una reunión de Labor Parlamentaria convocada por Bartolomé Abdala (San Luis). El puntano ocupa el rol de presidente del Senado, ya que Victoria Villarruel cumple funciones en el Poder Ejecutivo mientras Javier Milei esté fuera del país.

El obstáculo para la sesión en el Senado La principal dificultad de Abdala será que los bloques aliados le confirmen la presencia de 37 senadores para abrir la sesión con el quórum necesario. Sin proyectos de ley que despierten el interés de los senadores y de los gobernadores, habrá que convencer a los distintos legisladores de que viajen a la Capital Federal para cumplir con un trámite formal.

Una de las dudas que habrá que definir será qué hacer con los cargos vacantes en la Justicia. Uno de ellos está directamente vinculado con el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En febrero ingresó el pliego para que su padre, Carlos Alberto Mahiques, sea designado como miembro de la Cámara Federal de Casación Penal.

senado Con 40 votos a favor, el proyecto modifica la ley vigente desde 2010 y abre el debate sobre el equilibrio entre protección ambiental e inversiones. X @SenadoArgentina Sin embargo, este pliego, ni ninguno de los cargos vacantes en el Poder Judicial, aún fue tratado en la Comisión de Acuerdos. Una de las alternativas podría ser aprovechar la reunión del pleno del Senado para acordar un cronograma de trabajo que permita avanzar con la designación de los distintos cargos.