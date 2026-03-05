Ahora, la Corte: el desafío de Juan Bautista Mahiques en el Senado, al que llega con viento a favor

Juan Bautista Mahiques llegó al Ministerio de Justicia y una de sus principales misiones será la designación de dos jueces en la Corte Suprema , vacantes desde hace dos años. Para eso, necesitará el apoyo de los dos tercios del Senado , una mayoría exigente a la que el oficialismo está cerca de alcanzar.

En la Casa Rosada , distintas fuentes le bajan el tono a la designación de los jueces de la Corte Suprema . "El tribunal funciona así con tres jueces y por ahora está bien", señalaron desde el entorno de Santiago Caputo, antes de que se confirmara la llegada de Mahiques a la conducción del ministerio.

Pero si algo tiene el exprocurador general de la Ciudad de Buenos Aires es buena relación con la familia judicial, que es de sangre pero también de oficio. Todavía no hay nombres definidos para enviar al Senado. Los de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por ahora parecen sepultados, después de que el Gobierno no consiguiera los acuerdos necesarios en el Senado para designarlos.

Pero ahora el escenario cambió. La llegada de Patricia Bullrich al Senado y el resultado electoral de 2025, que derivó en que La Libertad Avanza triplicara sus bancas en la Cámara alta, son buenos augurios para intentar recomponer las conversaciones para designar jueces de la Corte Suprema.

"Si hay algún momento para hacerlo, es en estos meses", deslizó una alta fuente del oficialismo en el Senado a MDZ. En la Cámara alta coinciden en que el empujón que dejó la racha de victorias políticas que tuvo La Libertad Avanza en extraordinarias debe ser el puntapié para buscar los dos tercios y designar dos jueces de la Corte Suprema. Sin embargo, saben que la decisión final debe salir de Balcarce 50.

Uno de los indicios de que Bullrich está cerca de llegar a los dos tercios se vio a fines de febrero, cuando la exministra de Seguridad reunió a 47 senadores, entre libertarios, del PRO, radicales, de partidos provinciales y tres exmiembros de Unión por la Patria, para dejar al kirchnerismo fuera de las autoridades de la Cámara alta.

"Es un número que no está tallado en piedra, va a depender de cada votación", reconoció una fuente cercana a Bullrich. Pero a la vez remarcó que "son 47 senadores que pueden moverse todos juntos y que tienen buen vínculo con el Gobierno nacional". Para llegar a los dos tercios faltaría un solo senador, que la exministra debería buscar en la pecera del interbloque que preside José Mayans.

Un posible acuerdo con el peronismo

En el peronismo nadie está negado a acordar con La Libertad Avanza la designación de jueces en la Corte Suprema. Y para el Gobierno el objetivo de máxima es llegar a la designación de dos jueces. Aun así, buscarán hacerlo sin golpear las puertas del kirchnerismo. "A lo sumo se irá por el lado de los gobernadores", adelantó una fuente parlamentaria a este medio. Pero nadie en el Senado espera que haya un gran acuerdo político con Unión por la Patria para designar a los jueces.

En estos dos años de gestión libertaria, la Justicia no ocupó uno de los temas centrales de la agenda política para el oficialismo, a diferencia de los gobiernos anteriores de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. El presidente Milei dejó que funcionara sin entrometerse demasiado. De hecho, hay alrededor de 300 cargos judiciales vacantes que el Gobierno nacional aún no resuelve.

La llegada de Mahiques, un hombre de la familia judicial, podría representar un giro en lo que fue la relación entre la Justicia y la Casa Rosada en estos dos años. El nombramiento de dos jueces en la Corte Suprema podría abrir una ventana en una nueva relación entre la gestión libertaria y el Palacio de Justicia.