Juan Bautista Mahiques juró como ministro de Justicia: el frío saludo entre Karina Milei y Santiago Caputo y todas las perlitas

Ante la mirada de sus ministros, funcionarios y varios invitados del mundo judicial porteño, el presidente Javier Milei le tomó juramento este jueves a su nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques . El evento, que también sirvió de despedida para el saliente Mariano Cúneo Libarona, tuvo varios condimentos detrás de cámara como el frío saludo de Karina Milei con Santiago Caputo , la sonrisa triunfal del clan Menem y las lágrimas de Sandra Pettovello.

La jura de un nuevo ministro siempre es una ocasión especial en la Casa Rosada, porque es uno de los pocos momentos donde se puede vislumbrar sin la intermediación de las cámaras la relación entre los altos funcionarios del Gobierno.

En ese sentido, la oficialización de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia llegó en un contexto atravesado por la ruptura del equilibrio en la interna del Gobierno, luego de que Karina Milei le arrebatara a Santiago Caputo el control sobre la cartera judicial.

Pese a la pérdida de poder, el asesor presidencial estuvo presente en la ceremonia en el Salón Blanco de Balcarce 50, observando de pie la llegada de Javier Milei con su flamante ministro y su predecesor, Mariano Cúneo Libarona, que se despidió de la gestión tras poco más de dos años en el cargo.

"Doctor Juan Bautista Mahiques, ¿jurás por Dios y por la Patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Justicia, para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Si así no lo hicieras, que Dios y la Patria os lo demanden", pronunció el presidente, que luego se fundió en un abrazo con sus dos funcionarios, el entrante y el saliente.

El abrazo de Karina Milei a Juan Bautista Mahiques tras su jura como nuevo ministro de Justicia.

Entre el público, una visiblemente emocionada Sandra Pettovello, intentaba contener las lágrimas. "Lo quiere mucho a Cúneo Libarona", explicó un funcionario a MDZ tras el episodio.

El menemismo en la jura de Mahiques El karinismo, con expresiones triunfales en la jura de Juan Bautista Mahiques. De espalda, Javier Lanari; a su izquierda Santiago Viola, Lule Menem, Martín Menem y Sharif Menem. MDZ/Nicolás Palermo

La expresión triunfal de los Menem y el frío saludo entre Karina Milei y Santiago Caputo

Pero esas no eran las únicas emociones visibles en la jura. Antes de la llegada del presidente, el clan Menem -integrado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín, su primo 'Lule' y su sobrino segundo, Sharif- ingresó con expresión triunfal al Salón Blanco. La tropa riojana fue la gran vencedora con el nombramiento de Mahiques, que además incluyó el reemplazo del caputista Santiago Amerio por el karinista Santiago Viola como secretario de Justicia.

Ni bien ingresaron a la jura, los primos Menem se acercaron a saludar a Carlos 'Coco' Mahiques, padre del nuevo ministro y cabeza del clan familiar judicial de profundos lazos con la Justicia porteña, la política y la Asociación del Fútbol Argentino.

Sin embargo, uno de los momentos que disparó electricidad en el aire fue posterior a la jura, cuando la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se acercó a saludar con un beso fugaz a Santiago Caputo, que no sacó las manos de sus bolsillos mientras continuaban las conversaciones entre funcionarios.

Saludo Karina Milei y Santiago Caputo

Luego llegó el turno del presidente Javier Milei, con su habitual ronda de abrazos a sus ministros. Primero fue el turno de Federico Sturzenegger (Desregulación), el 'Coloso'; luego los saludos para Martín Menem y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; un amistoso intercambio con el 'Cerebro', María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica); la senadora Patricia Bullrich; el canciller Pablo Quirno; Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Mario Lugones (Salud).

Luego, le dio la mano a Santiago Viola, su nuevo secretario de Justicia, y abrazó al asesor Santiago Caputo, para luego bromear con el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli. Entre los ministros ausentes estuvieron Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y Carlos Presti.

Tampoco dijo presente el ahora exsecretario de Justicia Sebastián Amerio, que ayer se enteró de su desplazamiento mientras presidía una sesión del Consejo de la Magistratura.

El abrazo de Javier Milei a Santiago Caputo

La bienvenida al nuevo ministro continuó con más intercambios entre los funcionarios, incluido un acercamiento de Caputo al flamante ministro de Justicia. En paralelo, Javier Milei conversó con Mahiques Padre, a quien el presidente decidió renovarle su acuerdo como juez de Casación pese a cumplir los 75 años en noviembre, edad a partir de la cual solo se puede continuar en el cargo con un nuevo nombramiento.

Al finalizar la ceremonia, desde los equipos de la Presidencia se ocuparon de enviar a la prensa las fotos de la jura, donde no pasó desapercibida la postal del abrazo de Karina Milei a Juan Bautista Mahiques, el nuevo funcionario que en su primera declaración pública enfatizó "su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno". Un mensaje cifrado para la interna, que podría encontrar un punto de no retorno.