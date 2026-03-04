Karina Milei pegó el zarpazo y le quitó el Ministerio de Justicia a Santiago Caputo, que pierde terreno en el Gobierno

Karina Milei se movió como un relámpago. Sin anoticiar a Santiago Caputo o a su hombre fuerte en el Ministerio de Justicia , Sebastián Amerio , el 'Jefe' impulsó al fiscal general porteño, Juan Sebastián Mahiques , en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Debajo suyo, ubicó a otro leal a su causa, Santiago Viola , y desplazó al funcionario de Las Fuerzas del Cielo. La maniobra atenta contra el área de influencia del asesor presidencial y siembra dudas hacia adelante sobre el tablero de poder en el Gobierno.

En la mañana del miércoles, la novela por el futuro del Ministerio de Justicia parecía aproximarse a una encrucijada. Tras anticipar su salida meses atrás, Mariano Cúneo Libarona le pidió una reunión a Javier Milei en la Quinta de Olivos para hablar de su futuro.

El abogado penalista ya le había manifestado al presidente que consideraba su ciclo cumplido y que creía que era su momento de dar el paso al costado para poder abocarse a su familia y regresar al sector privado. La decisión se había postergado luego del triunfo oficialista en las legislativas de octubre por la puja interna que iba a desencadenar la salida de Cúneo Libarona del ministerio.

Según una de las versiones que circulan en Balcarce 50, Karina Milei le había solicitado al funcionario retener el cargo para bloquear el ascenso de su viceministro, Santiago Amerio, el alfil de Santiago Caputo señalado como quien movía los hilos desde las sombras en el Ministerio.

Sin embargo, otra fuente le aseguró a MDZ que Amerio -de buen diálogo con los hermanos Milei- había rechazado el cargo en cuatro oportunidades a lo largo de estos últimos dos años porque prefería mantener su bajo perfil y continuar operando como el principal negociador del Ejecutivo en el mundo judicial. Allí, además ocupa un lugar en el Consejo de la Magistratura como el representante del Gobierno.

De una forma u otra, en ambos sectores se reconocía que la demora en la elección del sucesor de Cúneo Libarona se debía al "fuego cruzado" que imposibilitaba un candidato consensuado por los dos vértices del Triángulo de Hierro. Según pudo saber este medio, se llegaron a barajar 14 nombres. "No todos quieren a los mismos candidatos y lo tiene que definir el presidente. Otros se fueron cayendo", reveló una fuente que conoce el paño.

El movimiento sorpresa de Karina Milei

En ese contexto, el ala caputista preveía que el presidente volviera a rechazar una vez más el pedido de renuncia de Cúneo Libarona, para tomar la decisión al respecto la próxima semana al regresar de su inminente gira por Estados Unidos. Sin embargo, Karina Milei se adelantó y golpeó primero.

"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques, quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente", anunció el presidente en sus redes sociales junto a una foto donde se lo veía con su saliente ministro, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su hermana.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el Salón Martín Fierro, donde días antes se especulaba que Mahiques podría no pasar el filtro de la secretaria General de la Presidencia.

Santiago Caputo y la amenaza de perder el control

Para no dejar lugar a dudas, en su primera declaración pública tras el anuncio, el fiscal general porteño se ocupó de agradecer especialmente a la 'Hermanísima' por "su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno".

Por si fuera poco, pocos minutos después el saliente Mariano Cúneo Libarona confirmó en diálogo con Radio Mitre que el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, -otro leal a Karina y los Menem- sería designado como secretario de Justicia. Se trata de, ni más ni menos, el cargo que ocupaba hasta ahora Sebastián Amerio, el delegado de Caputo en el Ministerio. Si bien Viola y Amerio tienen un buen vínculo y el apoderado libertario es de los karinistas que más cruzan a la oficina del asesor, su llegada a Justicia fue un mensaje.

"Viola es muy allegado a él (Mahiques). Está trabajando desde antes de las elecciones. Era el apoderado del partido e hizo un enorme trabajo. Conoce muy bien tribunales, suma mucho", manifestó Cúneo Libarona sobre el entrante viceministro.

Con la maniobra relámpago, Karina Milei avanzó en una mañana sobre el Ministerio de Justicia y desplazó a Santiago Caputo. La jugada sembró dudas sobre el futuro de las otras áreas que controla el asesor todoterreno, entre ellas algunas en extremo sensibles como el Ministerio de Salud, ARCA, SIDE, entre otros.

En ese sentido, cerca de los Celestiales aseguraron a MDZ que el nombramiento del nuevo ministro de Justicia y su segundo no representa una pérdida de poder, sino que "son decisiones del presidente" y no se oponen a que otras personas se hagan cargo de las áreas bajo la órbita del asesor si el mandatario lo decide. Sin embargo, por lo bajo reconocieron: "Desde que asumimos hay quienes están tratando de esmerilarnos".

Juan Bautista Mahiques y la bienvenida de Las Fuerzas del Cielo

Aún así, en el sector del asesor reconocieron el perfil de Mahiques, una figura de linaje judicial con mucho recorrido e influencia en el mundo de los tribunales. "Está más que claro que le sobra el pinet para ser ministro", manifestaron.

Sin embargo, ese largo recorrido político-judicial también lo ha vinculado a figuras e instituciones hoy alejadas del Gobierno, como el senador camporista Eduardo 'Wado' de Pedro, el operador judicial y empresario Daniel 'Tano' Angelici, y Mauricio Macri.

En la gestión de este último ejerció como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. También se lo señalaba como parte de la "mesa judicial" que integraban funcionarios y asesores para diseñar las reformas judiciales del macrismo y su estrategia en los tribunales.

A esa lista se suman conexiones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), hoy enemiga acérrima del Gobierno. En esa historia aparece toda la familia Mahiques. El padre del próximo ministro, Carlos 'Coco' Mahiques, camarista de la Casación Federal, debió apartarse de la causa que investiga de quién es la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, luego de que se conociera que el magistrado había celebrado su cumpleaños 74º el año pasado en ese lugar.

Por su parte, el hijo mayor de la familia, Esteban Mahiques, fue integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA y el propio Juan Bautista fue vicerrector de la Universidad de la AFA (UNAFA), institución denunciada por el Gobierno por no contar con la habilitación correspondiente. Tras el estallido del escándalo por la presunta evasión y blanqueo de fondos del fútbol, ambos Mahiques dejaron esos lugares.

En ese marco, entre los Celestiales se limitaron a opinar: "Se habrán convencido de que las terminales políticas de Mahiques no son un problema. Será bienvenido a Las Fuerzas del Cielo".