Lourdes Arrieta, diputada contra reforma laboral: "Proteccionistas para afuera, liberales para adentro"

La soledad en la arena política suele ser más que cruel aunque también una buena escuela o así por lo menos aprovecha esa condición la diputada nacional Lourdes Arrieta , quien esta semana fue de los pocos legisladores de Mendoza ante la Reforma Laboral haciendo pública su postura.

Alguien podría decir que ella no tiene nada que perder y que por eso toma la palabra. Y quizá ese mismo alguien, al día siguiente, también piense que los que callan en el recinto por antonomasia del debate público ya perdieron todo, incluso hasta la verguenza.

Todo dilema presenta al menos dos opciones, sino sería tan simple de resolver como un problema. El dilema obliga a optar, elegir, tomar partido.

Sos hincha de un equipo de fútbol (el mío ahora no: somos punteros), y tu equipo anda mal. Presenta un dilema: ¿con verguenza deportiva preferis perder 1 a 3 o directamente no salis a jugar el segundo tiempo, cuando vas perdiendo 0 a 2?

La diputada Lourdes Arrieta estaría en el primer pelotón, supongo. Va al frente, a su modo.

Lourdes Arrieta

La legisladora por Mendoza fuera de los análisis se sincera en este reportaje al afirmar que por ahora no posee estructura partidaria en Mendoza. Culpa a la "casta" de los que decían combatir a la "casta", a las operaciones del oficialismo que lo emparentan con artimañas que conocimos muy de cerca del kirchnerismo.

Es muy crítica con el espacio político que la cobijó desde su irrupción pública, me refiero al área partidaria La Libertad Avanza. No ahorra críticas. Las concentra en Karina Milei, la hermana del presidente.

Y, sin embargo, dice que está abierta al diálogo con otros sectores. Se le pregunta por varias opciones. Y ella responde con mayor o menor énfasis. Desde la vice al sorprendente predicador evangelista Dante Gebel, al que conoce muy bien pero fuera de la política.

Karina Milei en Corrientes 14/11/25 Para la diputada, el rol de Karina Milei es simple cuando "se usan las cajas del Estado". La Libertad Avanza

Legisladores mendocinos

La diputada es un rara avis entre los legisladores mendocinos, por los buenos y los malos motivos. No tiene relación casi con ninguno, dice sentirse postergada, relegada en las oportunidades que propone la función pública.

Afirma que es una política incómoda para la casta (o las castas, si prefieren).

Se ha entregado al destino que Dios le tiene preparado y ni de lejos piensa en retirarse de los asuntos públicos.

Aquí cita a los legisladores mendocinos que hicieron silencio rotundo ante el debate (no tan debate) sobre la Reforma Laboral inyectada con éxito impar por el gobierno en el Congreso de la Nación.

Reportaje

- Las sesiones extraordinarias han marcado un récord en cuanto a debates este verano, aunque no ha habido mucho debate de los temas, como el caso de la Reforma Laboral.

- Sí, pasamos al recinto de buenas a primeras. Como ya tienen una cierta mayoría, una cantidad de votos como para eso, se envalentonaron y mandaron estos temas a extraordinarias. Pero la verdad es que no se puede debatir. Una reforma laboral no se puede tratar de una semana a la otra. No dejaron la posibilidad de votar artículo por artículo, de dar la discusión de cada uno de ellos.

Ha sido todo de una manera muy atropelladora.

reforma laboral diputados juan grabois NA

En los pasillos de mármol y de frío,

Reforma laboral

- En tu alocución en el debate de la modernización laboral hiciste una diferenciación que me interesaría que la ampliaras. Una cosa es una reforma laboral y otra la flexibilización laboral. ¿Cuáles son las diferencias?

- Una reforma es un abordaje estructural. Lo que acá se trató fue la flexibilización laboral. Cambiar el piso legal de las contrataciones. Eso es lo que se quiso modificar y lo que se logró modificar desde el Ejecutivo. Necesitamos una reforma laboral que integre la Inteligencia Artificial, la globalización, la digitalización, Un marco donde los derechos de los trabajadores puedan realmente ser respetados frente al gran monstruo que es hoy en día la tecnología. Y si vos no te adaptás, en pleno siglo XXI, a esos cambios, Argentina queda completamente en el pasado. Me parece que la pelea no es empleador-trabajador, sino que es cómo el argentino y cómo la Argentina se para frente a los cambios modernos.

Argentina además necesita una reforma previsional y tributaria. Y políticas de desarrollo productivo.

- Se supone que los cambios en el sistema previsional y el tributario son los pasos que vienen, según lo expresado por el presidente Milei.

- Creo que la Argentina es el mundo al revés. Primero para generar puestos de trabajo necesitas hacer una reforma tributaria real. Lo que no hubo. También necesitas darle la previsibilidad al trabajador que dentro de 30 o 35 años se pueda jubilar. Hoy en la Argentina casi que no existe, porque te jubilás con lo mínimo indispensable. Y si es que te podés jubilar con eso. Luego necesitas darle el marco legal para poder hacer estas contrataciones. Entonces empezamos de atrás hacia adelante.

- ¿Por qué?

- Ante la desesperanza del crecimiento de la informalidad y del desempleo. Están cerrando fábricas y pymes... creo que es el gobierno que más ha cerrado fábricas de hace 10 años para acá, Me parece que necesitaban el título de que ahora se puede contratar, O que los argentinos, los que están en la informalidad, puedan decir, bueno, me van a contratar. La verdad es que esto va a ser una puerta giratoria. Y espero que no.

- ¿Cómo una puerta giratoria?

- Te contratan por tres meses, si no les gusta tu cara, si no les gusta algo, te sacan. Y sigamos contratando pasantes. Prácticamente es blanquear la pasantía, ¿no?

- Quisiera saber cómo es el trasfondo de estas sesiones tan maratónicas. ¿Podés contar algún detalle?

- No hubo un debate. Ni siquiera hablaron los que apoyaron esta reforma. ¿Quién iba a poner la cara? Mechi Llanos, no iba a poner la cara. Petri, no iba a poner la cara, Álvaro Martínez tampoco iba a poner la cara. Facundo Correa Llano, menos. Todos escondidos. Saben que si van a la provincia, hay mucho malestar, ¿no?

- No hubo debate, es verdad.

- El trasfondo fue las presiones hacia los gobernadores peronistas. Se vivió muy fuerte las traiciones peronistas. En ese sentido se presionó más dentro de la oposición. Y los kirchneristas a sus diputados. Y el gobierno nacional se manejó con la discrecionalidad con la que han estado entregando los fondos para ciertas provincias. Esto ha generado una ruptura y una crisis de identidad dentro del peronismo, un partido histórico.

- Además de la rosca inherente, ¿notaste algún apriete o cosas así?

- En lo personal no recibí ningún apriete. Desde el bloque de Provincias Unidas si bien hubo voces a favor y voces en contra, hubo un consenso de respetar los contextos históricos y regionales de cada uno. Desconozco si hubo aprietes. La interna peronista quedó al desnudo.

- En tu exposición en Diputados oí algo sumamente importante referido a la economía digital. Mencionaste incluso un proyecto para estos nuevos trabajadores.

- Lo presenté el año pasado. Estuve haciendo distintas reuniones para plantear que se integren a todos los trabajadores digitales. En lo que votamos el jueves se integra solamente a los repartidores de pedidos o a los conductores de traslados por aplicación. Y esta economía es mucho más amplia. El 75% de los trabajadores digitales no están contemplados. ¿Cuántos profesionales desarrolladores, comunicadores sociales, desarrolladores audiovisuales, inclusive profesionales que brindan clases a distancia fueron ignorados? Todos. Nos estamos olvidando de una parte importante de la sociedad.

Necesitamos empezar a hablar acerca de la economía digital. Necesitamos empezar a hablar acerca de la economía digital.

Lo que yo propuse es que se los tenga presente y que además se introduzca una pequeña reforma tributaria para el sector.

lourdes arrieta legisladores mendocinos

Karina Milei

- Quería consultarte sobre algo que me da mucha curiosidad, más allá de cualquier hecho rimbombante. ¿Cuándo dejaste de ser oficialista? ¿En qué momento se produce el quiebre?

- Fue por varios factores. Concibo la política como un servicio social, no como una caja, y menos de los contribuyentes. Entonces, partiendo de ese punto y de mis concepciones liberales, entiendo además que esto pasó con distintos recorridos personales, operaciones internas dentro del bloque, esta falta de preparación de todos, la falta de acompañamiento. También considero que para hacer política vos necesitas tener un equipo y un equipo contenido y un buen ambiente laboral. Y cuando eso no se da y empezás a ver desmanejos o empezás a ver cuestiones que no te están empezando a gustar...

- ¿Tan grave?

- Cuando empezás a ver que están utilizando el aparato del Estado para hacer el mismo proselitismo que hacía el kirchnerismo, Con ANSES, con PAMI y con la Aduana, etcétera, Cuando empezás a ver ciertos desmanejos y escándalos como ser lo ocurrido con el lanzamiento de la criptomoneda Libra. La verdad es que te incomodas y a veces no tenés cara para defender esas cosas. Me molestaban los desmanejos que había dentro de La Libertad Avanza.

- ¿En Mendoza o en todo el país?

- Sobre todo en Mendoza Y también sufría la falta de oportunidad como legisladora: querer proponer algo yno. Había una bajada de línea constante. Vine a la política para representar a los argentinos.

No vine a representar caprichos ni verticalismos que terminen siendo opresores. No vine a representar caprichos ni verticalismos que terminen siendo opresores.

Yo estoy sentada al lado de la misma banca que ocupaba el presidente Milei cuando era diputado, al lado de Myriam Bregman. Y uno escucha a los mal llamados zurdos, que les dicen un montón de cosas y que le atribuyen un montón de descalificaciones. Pero la verdad es que de ellos terminás aprendiendo mucho más y te da una apertura de cabeza mucho más amplia.

- Diputada, ¿entonces pasó de decirles zurdos malditos a aprender de esos zurdos malditos?

- No, no, no. Primero porque nunca los traté de zurdos, nunca los señalé estando dentro del oficialismo ni con falta de respeto. Es mi identidad, que es todo lo contrario: escuchar, empatizar, entender. Respetar la posición del otro.

- Tiene concepciones liberales pero habla del proteccionismo. ¿No es una contradicción?

- No, al contrario. Yo creo que tenemos que ser proteccionistas hacia afuera y liberales hacia adentro. Me parece que tenemos que empezar a aplicar políticas de protección de nuestros recursos naturales, de nuestro trabajo, de nuestro conocimiento, de nuestro mercado, para que no vengan otras potencias a pasarnos por alto.

- Es inevitable preguntar por Karina Milei. Si uno analiza los efectos estadísticos, o cómo fue la evolución de su partido, es muy difícil decir que le fue mal.

- Todo crece por la caja del Estado. En principio, a todos los que tengan los recursos del Estado para manejarlo les va bien. Lo que pasa es que el pueblo está despertando, sobre todo porque aquí en Ciudad de Buenos Aires se vive un ambiente muy complicado, álgido, caliente,

- Hace referencia a un aspecto que se critica mucho: su relación con Mendoza.

- Hoy no tengo una estructura partidaria dentro de la provincia. Y no comparto con otros espacios. Y estoy abierta al diálogo. Pero partidariamente y políticamente. no tengo una estructura allí. Camino, recorro las calles, los departamentos... Hay cosas que no publico, que prefiero no publicar. Camino tranquila por la calle San Martín. O voy a un negocio y me reconocen. Voy al aeropuerto, también me reconocen. O sea, vivo en Mendoza una vida más de ciudadana que de política, Hoy en día Lourdes Arrieta dentro del plano político no está incluida, pero porque Arrieta molesta, porque Arrieta dice las cosas y porque Arrieta no se vende.

- ¿Piensa una carrera política más prolongada o esta será una etapa y listo?

- Es lo que muchos desean (risas). Pero la verdad es que yo amo lo que hago. Y donde Dios me ponga, en el lugar que me ponga, ahí voy a seguir haciendo política. No me despido, todo lo contrario. Recién estoy calentando motores (más risas). Me llegan rumores de ciertos políticos de Mendoza diciendo, bueno, a esta piba no le damos ni seis meses. La verdad es que aprendí muchísimo estando sola, sin estructura partidaria, sin un gobierno provincial ni nacional que te apoye. La verdad es que cuando todos querían ir al calor del fogón, yo decidí irme.

- Entiendo que no irá con el presidente Milei ni con la hermana. ¿A lo mejor con la vicepresidenta? ¿Es posible?

- No pongo nombres, no lo personalizo. Donde Dios me ponga, allí donde pueda servir. Me subestiman, como también a los jóvenes. En un pasaje de la Biblia, en un versículo, Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga por sobreestima tu juventud. Creo que es el error que cometen muchos.

La verdad es que yo no me veo como un ave de paso en la política.

Dante Gebel ¿Una herramienta electoral? ¿Un ensayo político? Todos los interrogantes rodean a Gebel, quien mientras tanto, deja correr su candidatura presidencial.

Dante Gebel

- Por sentido de pertenencia religioso, ¿acaso podría acompañar la incursión en política del exitoso predicador evangelista Dante Gebel?

- No, no estoy al tanto. Y para el año que viene faltan unos meses, así es que la verdad es que no ... Sé que generó mucho ruido en diciembre: todos querían correr al lado de Dante Gebe. La verdad es que yo a Dante lo admiro. Me crié de chica con sus prédicas, sobre todo las que nos daban a los jóvenes respecto al amor, a las relaciones sentimentales y nuestra relación con Dios. Pero la verdad es que por más que lo respete y que lo admire como un predicador, no es que no siga sus pasos en la política. (Piensa) Dios dirá y Dios sabrá si está en su corazón o no querer presentarse. Hay que esperar también a que la persona de el paso. Y la verdad es que Dante nunca ha dicho: Sí, yo me presento.

- Bueno: presenta un espectáculo que se llama PresiDante ...

- Pero también lo promociona fuera del país. Ahora va a estar en Venezuela, ha estado en Honduras. No sé cuál es la postura de Dante, no lo conozco personalmente. Y tampoco he tenido un vínculo, ni un mensaje.

reinas vendimia política La hoy diputada nacional Lourdes Arrieta se probó como reina de la Vendimia en 2017. Aquí una postal de aquellos días.

El final de este reportaje incluye el audio acerca de cómo la diputada Lourdes Arrieta fue Reina de la Vendimia. Y todo lo que pasó con esa experiencia.