Lourdes Arrieta habló "como cristiana" y volvió a acompañar al Gobierno

La diputada mendocina Lourdes Arrieta habló durante el debate por la baja de edad de imputabilidad y adelantó su voto a favor de la medida.

La diputada mendocina Lourdes Arrieta habló durante el debate por la baja de edad de imputabilidad y adelantó su voto a favor de la medida.

La diputada mendocina Lourdes Arrieta (Provincias Unidas) habló en el debate por el proyecto de baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y adelantó su apoyo a la iniciativa del Gobierno nacional.

En su discurso, defendió la propuesta. "No estamos votando solo una consigna, estamos eligiendo una solución frente a una realidad que duele. Cuando el delito es grave, el Estado no puede mirar hacia atrás ni a los costados", expresó.

Asimismo, resaltó que ya había presentado una iniciativa en el mismo sentido en marzo del año pasado. "Dejamos las diferencias de lado y buscamos soluciones en conjunto. Decido acompañar este proyecto porque gobernar es construir acuerdos cuando el fondo es el mismo: darle un poquito de Justicia a los ciudadanos argentinos y oportunidades reales para crecer, reinsertarse a aquellos jóvenes en conflicto con la ley", mencionó Arrieta.

Por otra parte, la legisladora cuestionó el abandono del Estado. "Muchos jóvenes vienen de barrios vulnerables donde el Estado estuvo ausente por décadas. Corre cierta crueldad que los obliga desde muy pequeños a tratar de sobrevivir, donde en lugar de que haya educación y trabajo y hubo parches", sostuvo.

"Voy a hablar como cristiana: creemos en la reconversión, la redención, en que nadie se pierde, pero también en el cambio y la reparación. Creemos que las personas se tienen que hacer cargo de sus actos", expresó.