En plena sintonía con Karina Milei, el PRO y la UCR protegieron a Manuel Adorni

Los bloques del PRO y la UCR votaron con La Libertad Avanza para defender a Manuel Adorni. Lo mismo hicieron en defensa de la baja de acreditaciones.

Los diputados de los bloques PRO y UCR respaldaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por sus propiedades sin declarar. Además, apoyaron la decisión de Karina Milei de suspender las acreditaciones oficiales en Casa Rosada y en la Cámara de Diputados a distintos medios críticos de la gestión libertaria.

El inicio de la sesión por la Ley de Glaciares dejó en evidencia el sólido alineamiento de los bloques que presiden Cristian Ritondo (PRO-Buenos Aires) y Pamela Verasay (UCR-Mendoza) con la Casa Rosada. La oposición intentó sumar al temario de la sesión distintos proyectos para repudiar la baja de las acreditaciones oficiales y uno para pedirle explicaciones a Adorni por su patrimonio, a raíz del escándalo que se generó por las propiedades sin declarar.

Por una cuestión reglamentaria, para sumar distintos temas a una sesión en la Cámara de Diputados se necesita que tres cuartos de los legisladores presentes voten a favor de incorporar un expediente, una mayoría especial demasiado exigente para cualquier grupo político.

El pedido contra Manuel Adorni La diputada de La Cámpora Paula Penacca (Capital Federal) pidió sumar un proyecto para interpelar a Adorni y que el funcionario diera explicaciones cara a cara frente a los legisladores. Este proyecto consiguió 124 votos afirmativos y 11 negativos. Con estos números no se consiguió la mayoría especial de tres cuartos de votos a favor, y finalmente no se incorporó el tema.

"El Gobierno que tenía un vocero, ahora tiene que esconderlo, y todos los funcionarios intentaron explicar lo inexplicable. No hay manera, esto es un claro hecho de corrupción", indicó Penacca para introducir su proyecto. "Ustedes, que se la pasan pidiéndole a la sociedad que haga esfuerzos en vano, se la están gastando toda y dándose la vida. Fueron al mejor hotel de Nueva York a deslomarse, no a uno de tres estrellas", agregó.