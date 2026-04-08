Un país destruido y sin plata se debate entre los deseos de Kicillof y Karina Milei

La Provincia de Buenos Aires es un mapa de operaciones en el que se mezcla la ansiedad política con la urgencia económica. En la primera se anotan ambos espacios principales, La Libertad Avanza y Fuerza Patria, que pulsean sobre las fechas electorales y la manera de votar. Pero la crisis la padece la mayoría de la población, afligida por la incertidumbre provocada por la inseguridad o la desesperanza de saber que ni las escuelas ni los hospitales están en condiciones de contener a quienes van a estudiar o atenderse.

Los dos sectores, por sus acciones, tienen un grado de responsabilidad extrema en la situación que aflige a la mayoría de los bonaerenses. Axel Kicillof , mientras se queja con razón del abandono del gobierno nacional a las obras y las financiaciones predeterminadas para la provincia de Buenos Aires, tampoco mostró demasiada imaginación para corregir los problemas que vienen de arrastre.

A pesar de haber recibido un punto más de coparticipación directa por casi tres años, que le fue sacada abruptamente a la Ciudad Autónoma por Alberto Fernández en la fecha que la policía bonaerense le rodeó la manzana de su residencia presidencial, todavía no pudo poner a la fuerza en un lugar de cierto bienestar de ingreso.

Por eso no llamó la atención que la semana pasada, mientras encabezaba un acto en la escuela Juan Vucetich, Kicillof recibió una estruendosa silbatina con algún agravio incluido por parte de los familiares que fueron a acompañar a sus allegados policías.

Ahora, además de los reclamos históricos del instituto de la Obra Social, IOMA, aparecieron las exigencias de las dos organizaciones de proveedores provinciales, quienes dicen no cobrar, en el mejor de los casos, desde hace tres meses. Otros directamente hablan de prestaciones no abonadas desde hace más de medio año.

El gobernador sabe que no puede encarar un proyecto presidencial con tantos flancos abiertos. Para eso también conspira que el proyecto económico nacional privilegia otros desarrollos en el área cordillerana sin hacer nada para mantener la alicaída industria y comercio del conurbano, lo que debilita las finanzas públicas municipales y provinciales.

Hoy, en una nueva reunión con el grupo político que sustenta su sueño presidencial, volvió a machacar sobre la catastrófica situación económica que se vive en el Gran Buenos Aires y analizó algunos temas de estricto carácter político institucional.

La fecha electoral, la revalidación de las reelecciones indefinidas y qué hacer en caso de que las PASO fueran eliminadas por decisión del Congreso Nacional, tal cual lo pide Javier Milei, son ítems que siempre sobrevuelan. ¿Es mejor volver a desdoblar las elecciones provinciales o, ante la posibilidad de una elección mejor a la de hace tres años, unificar con la mayoría de las provincias peronistas, que en los años anteriores se desentendieron de las candidaturas nacionales.

La Libertad Avanza, con Pareja como bandera

Si bien no es el candidato más conocido, Sebastián Pareja le gana a Diego Santilli y a cualquier otro candidato que pueda proponer el gobierno nacional en la Provincia de Buenos Aires por un simple pero crucial punto. Es el original del espacio La Libertad Avanza.

Además, los “ojos de Karina Milei” en la Provincia elije los temas de discusión en el territorio, algo de lo cual el ministro del Interior está impedido. Hasta parece que lo incomodara a propósito, por cuanto los jefes comunales del PRO y los radicales, posibles aliados del “Colo” en caso de tener chance de ir a una PASO en el espacio libertario, están todos desesperados por votar, con las dos manos, la vuelta de las reelecciones indefinidas, algo que por ahora el mundo violeta se opone a aprobar.

La persistencia en la utilización de la Boleta Única en Papel podría incorporar un canal de negociación con el oficialismo provincial peronista. La idea es incorporar este y otros puntos en una negociación mucho más importante donde también estuviera presente el futuro de los intendentes, la fecha de votación y la realización de una primaria, aunque no se sepa qué modelo definitivo tendrá.

Javier Milei - Karina Milei - Sebastián Pareja Los hermanos Javier y Karina Milei junto con Sebastián Pareja, el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Pareja, a través del excandidato a senador provincial Alejandro Speroni, pretende dar un cambio de raíz a las anquilosadas costumbres institucionales bonaerenses. Prefiere ese término al cambio radical. La UCR le produce tanto rechazo como a un peronista tradicional. Falta que le digan “gorilas”.

Entre los temas a debatir La Libertad Avanza sugiere la unificación de algunos municipios cuya cantidad de habitantes serían mínimas. Además, pretenden eliminar el Senado provincial, en uno de los temas más audaces.

Claramente, Pareja es el único autorizado a caminar y decidir sobre qué hablar en el espacio. Ya le impusieron un freno a aquella pretensión de armar una línea interna encabezada por Patricia Bullrich y Diego Valenzuela mientras que el candidato más conocido, Santilli, siempre depende de la bendición de Karina.

Mientras las cuestiones políticas son las que provocan las reuniones más concurridas, nadie puede responder por qué motivo los ciudadanos bonaerenses podrían quedar sin colectivos en un futuro próximo o, si decide esperarlo, deberá correr el riesgo de quedarse parado en una esquina insegura de cualquier barrio de la Provincia. No hay plata, pero tampoco interés ni modelos. El todos son lo mismo” vino para quedarse.