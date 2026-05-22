Guiño a Axel Kicillof: Especialistas en Derecho Electoral advierten que con la Boleta Única aumenta el voto nulo

Como venimos contando en MDZ , las autoridades electorales de la provincia de Buenos Aires le vienen haciendo un guiño a Kicillof para el desdoblamiento de las elecciones. Y lo que ocurrió este martes en el conversatorio "Entre la marca y la intencion: Desafios de la Boleta Única de Papel" que se llevo a cabo en la Universidad de Derecho platense, va en ese sentido.

En medio de la resistencia del ejecutivo bonaerense a sintonizar la reforma electoral propuesta por la Casa Rosada, defendió el desdoblamiento de los comicios en la provincia de Buenos Aires argumentando que unificar las fechas generaría un “colapso operativo”.

El debate central que se dio entre los especialistas en Derecho Electoral, en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, giro en torno a un interrogante clave que se dio en las últimas elecciones donde se sufrago con la Boleta Única de Papel; si es que por la complejidad del diseño de este sistema de votación responde al aumento del voto nulo. O si es una decisión consciente de los electores.

Los especialistas que participaron del conversatorio en el Centro de Estudios en Derecho Electoral, hablaron sobre el impacto que tendrá en las elecciones generales del próximo año la Boleta Única de Papel -impulsada por el gobierno nacional- en la provincia de Buenos Aires ; en base a las experiencias de otros distritos.

La conclusión a la que llegaron los técnicos, fue música a los oídos de Axel Kicillof. Los analistas advirtieron que amontonar en la misma Boleta Única de papel a cargos provinciales y nacionales terminaría transformándose en un gran desconcierto para los electores. Algo que, según los especialistas, atentaría de forma directa contra la claridad y la transparencia institucional del votante.

El peligro del "voto invisible"

El debate técnico, en la facultad de Derecho de la UNLP, expuso datos que encendieron alarmas entre los rosqueros de política tradicional. Si bien el secretario del Juzgado Federal Nº1, Leandro Luppi, defendió el nuevo instrumento electoral, asegurando que “la Boleta Única de Papel ha venido a empoderar al elector” argumentando que termina con las viejas mañas del robo y faltante de boletas, la defensa no alcanzo porque el verdadero ruido apareció cuando analizaron “los daños colaterales” del nuevo sistema.

Dr Leandro Luppi Secretario Electoral del Juzgado Federal N1 de La PLata con competencia Electoral en la provincia de Buenos Aires

Franco Della Villa, investigador de la Universidad Nacional de La Matanza, aportó el dato más incómodo de la jornada tras revisar la experiencia en las provincias que utilizan el sistema de Boleta Única de Papel. Según detallo el especialista matancero, en la categoría de legisladores "se duplicó y hasta triplicó el voto en blanco" producto de la confusión visual que genera el diseño al acumularse demasiados casilleros en un mismo papel.

Esto complicaría las aspiraciones del peronismo bonaerense de retener la provincia y mantener la mayoría legislativa, ya que perder votos por un error del diseño de la Boleta Única de Papel es algo que no está en los pensamientos de las tribus peronistas.

El proyecto de Ley de la Junta Electoral bonaerense para desdoblar los comicios

Es de recordar que la Junta Electoral bonaerense presentó hace unos días un anteproyecto de Ley para separar la elección provincial de la nacional, motivo por el que sugirieron ampliar los plazos los plazos ante un eventual desdoblamiento.

Despegar las elecciones provinciales de las nacionales aparece hoy como la única herramienta jurídica sólida que tiene Axel Kicillof para blindar el territorio bonaerense frente al avance de las reformas políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

De separarse los comicios, como ocurrió en el 2025, el peronismo provincializará la discusión -algo que no paso en las elecciones pasadas. La oposición no pudo o no supo poner sobre la mesa las problemáticas en seguridad, salud y educación, entre otras, que se agudizaron en los dos mandatos de Kicillof- y, de paso, evitar que la Boleta Única de Papel licúe el peso territorial de sus intendentes y candidatos locales.

En la práctica, el argumento de la "complejidad operativa" se transformó en la excusa perfecta para justificar una conveniencia netamente política a medida del peronismo bonaerense.

Dos urnas o elecciones separadas, un dilema que deberá resolver el gobernador

El planteo de los especialistas en el encuentro de la Universidad de Derecho platense dejó en claro que la simultaneidad de sistemas conviviendo el mismo día es el peor de los mundos para la política.

Según los técnicos electorales, votar cargos nacionales con Boleta Única de Papel y las categorías provinciales con el sistema tradicional de boleta sábana obligaría a los bonaerenses a realizar un doble proceso dentro del cuarto oscuro. Algo que provocaría el fastidio de los votantes que tendrían que soportar importantes demoras para poder sufragar.

El guiño le da sustento discursivo a Kicillof que necesita “alambrar” la provincia de Buenos Aires para el peronismo.

Los expertos en temas electorales habrán tenido en cuenta el costo que tendrá en una sociedad cansada de la política abrir las escuelas dos veces en el año gastando millones de pesos que la provincia de Buenos Aires no tiene, solo para que el peronismo bonaerense pueda mantener su poder de fuego.