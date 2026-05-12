La Junta Electoral puso el semáforo en verde: la jugada que le daría vía libre a Axel Kicillof para desdoblar en 2027

En política las casualidades no existen y los tiempos electorales son calculados con precisión suiza. La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires envió un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense , que podría ser el "semáforo en verde" que necesita Axel Kicillof para desdoblar las elecciones en el 2027 sin terminar en un escándalo logístico.

La movida busca reformar la Ley Electoral 5.109 y otras normas clave. ¿El objetivo oficial? "Humanizar el trabajo" y evitar el colapso que se vivió en las legislativas del 2025 en la provincia de Buenos Aires , cuando por una decisión estratégica de la gobernación bonaerense se votó dos veces con sistemas distintos y plazos no del todo “claros”. Sin embargo, el proyecto de Ley presentado por el máximo organismo electoral provincial sería el blindaje legal que el Gobernador necesitaría para despegar a la provincia de la boleta nacional.

El cambio más fuerte que propone la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires es estirar los tiempos. Si la iniciativa enviada es aprobada por la Legislatura bonaerense , las alianzas electorales tendrían que anotarse 80 días antes de las PASO; mientras que las listas de candidatos deberían estar listas 60 días antes y las boletas oficializadas con 45 días de antelación.

Desde la máxima autoridad electoral bonaerense argumentaron que los plazos actuales "resultan insuficientes". El organismo admitió que el volumen de trabajo para oficializar las candidaturas se torna "impracticable" de cumplir con la ley vigente, si es que el ejecutivo provincial decide desdoblar de la nación los comicios del próximo año.

Con esta reforma, propuesta por la Junta Electoral bonaerense, Axel Kicillof tendría un terreno mucho más ordenado para ejecutar una estrategia de autonomía territorial. Algo que le permitiría al peronismo, por el empuje de los intendentes -como ocurrió el 7 de septiembre del 2025- retener la provincia de Buenos Aires .

Cepo a la gestión y silencio para las encuestas

Para la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires no todo es estirar el calendario. El proyecto tiene su "letra chica" que podría incomodar a más de un intendente y al propio ejecutivo provincial.

Se propone prohibir cualquier acto de gobierno o publicidad oficial que pueda "inducir el voto" durante los 15 días previos a la elección. Una forma de intentar impedir que los oficialismos municipales y provincial, no inclinen la cancha a su favor.

Además, el texto le pone un bozal a los encuestadores. La difusión de encuestas y sondeos de opinión quedarían prohibidos desde ocho días antes de los comicios; y las proyecciones de resultados, más conocidas como "boca de urna", solo podrían ver la luz en la provincia de Buenos Aires tres horas después del cierre del acto electoral.

Prohibido "jugar a dos puntas": si hay acuerdo arriba, se respeta abajo

Un detalle no menor del proyecto elaborado por la Junta Electoral bonaerense es la obligatoriedad que tienen los partidos políticos, que arman frentes electorales, de presentar las alianzas de manera unificada en los 135 municipios y en las 8 Secciones Electorales de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué significa esto? Que desde la Junta Electoral le cierran la puerta a la posibilidad de que los partidos integrantes de un frente compitan por separado en los municipios que integran las secciones electorales. Es decir, si hay acuerdo arriba, se respeta abajo.

Esta medida busca darle coherencia al sistema de alianzas electorales, pero también le quita margen de maniobra a los intendentes, especialmente del conurbano, y a los partidos chicos que suelen negociar de forma independiente según el distrito.

La Junta Electoral puso la pelota en la cancha de la política

Con este proyecto de reforma de la Ley Electoral sobre la mesa, la decisión de que avance o no está en manos de la voluntad del gobernador y si es que decide avanzar, primero deberá resolver la disputa entre las tribus peronistas o “buscar” voluntades en otros bloques de la Legislatura bonaerense.

Lo cierto es que, si el Gobernador decide desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, tiene la excusa técnica perfecta: la Junta Electoral bonaerense le está diciendo que, si quiere desdoblar, tiene primero que cambiar las reglas para que el sistema no explote.