El Gobierno negocia con gobernadores y cree que no habrá quórum en la sesión para interpelar a Manuel Adorni

El Gobierno mantiene negociaciones contrarreloj con gobernadores afines para desactivar el quórum para la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados y avanzar con los proyectos que buscan interpelar a Manuel Adorni , en el marco de las acusaciones por enriquecimiento ilícito.

" Creemos que llegamos a voltear el quórum ", aseguró uno de los referentes del Ejecutivo, en diálogo con MDZ . Distintos funcionarios llaman a los mandatarios provinciales para convencerlos de que no acompañen la convocatoria que realizan los bloques opositores y les den instrucciones a sus legisladores para que no se sienten en sus bancas.

La oposición necesita 129 para que arranque la sesión y el poroteo marcaba cerca de 110 voluntades, aunque las conversaciones estaban en curso con el objetivo de sumar adhesiones a la iniciativa.

Es uno de los temas contemplados en la reunión de la mesa política de este martes en Casa Rosada . La prioridad es "dar vuelta la página" y que "el caso Adorni" deje de figurar en los primeros planos políticos, sabiendo, de igual modo, que la causa judicial puede tener nuevas novedades en los próximos días, incluso con la posible indagatoria del jefe de ministros.

Ninguno de los proyectos cuenta, con dictamen de comisión, por lo que la estrategia de la oposición es forzar su tratamiento mediante el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Poderes, Peticiones y Reglamento.

La diferencia es clave en términos parlamentarios: sin dictamen previo, para habilitar el debate en el recinto se requieren dos tercios de los votos para tratarlos sobre tablas. En cambio, para emplazar a las comisiones y obligarlas a tratar los proyectos, alcanza con la mayoría simple (mitad más uno).

En caso que puedan evitar que se sesione, la intención de los libertarios es sesionar el 20 de mayo en la Cámara Baja, teniendo como temario central la Ley Hojarasca, el Tratado en Materia de Cooperación de Patentes, el régimen de zonas frías, entre otros expedientes.

Por su parte en el Senado se buscará avanzar con la reforma de la ley de Salud Mental, los pliegos judiciales y la Reforma Electoral.