Procesaron a Viviana Fein por irregularidades en la investigación de la muerte de Alberto Nisman

El magistrado federal Julián Ercolini dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de la exfiscal Viviana Fein , por su accionar durante las primeras horas de la investigación de la muerte del extitular de la UFI AMIA Alberto Nisman en enero de 2015.

En una resolución de más de cien páginas, Ercolini dio por acreditado que Fein incurrió en múltiples irregularidades durante el procedimiento realizado en el departamento del complejo Le Parc de Puerto Madero donde apareció muerto Nisman el 18 de enero de aquel año.

El expediente se desprende de una denuncia presentada por Elisa Carrió, quien había advertido presuntas anomalías en la investigación del fallecimiento del fiscal que días antes había acusado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a exfuncionarios de encubrir a los responsables iraníes del atentado contra la AMIA.

El magistrado recordó que en la causa principal ya fueron procesados Diego Lagomarsino y varios de los custodios de Nisman , luego de que la Justicia concluyera que su muerte se trató de un homicidio y no un suicidio. Según el fallo, entre la noche del 17 y la mañana del 18 de enero de 2015 “una o más personas” ingresaron al departamento del fiscal y lo asesinaron con una pistola calibre .22 perteneciente a Lagomarsino.

Ahora, la investigación apunta a determinar si el manejo posterior de la escena del crimen perjudicó la obtención de pruebas fundamentales .

Los argumentos contra Viviana Fein

Ercolini sostuvo que Fein, como directora de la investigación, “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”. Además, afirmó que esas conductas “permitieron la alteración de la escena del crimen” y afectaron “el correcto desarrollo y resultado de la investigación”.

Entre las principales irregularidades señaladas, el juez remarcó que la fiscal tardó casi una hora y media en llegar al lugar, no delimitó correctamente la escena, permitió la circulación de personas sin control, ingresó sin la vestimenta adecuada y no evitó la manipulación de evidencias. También se le atribuye haber omitido el levantamiento de pruebas consideradas esenciales.

La reconstrucción judicial de aquella madrugada reveló un escenario caótico. Cuando Fein llegó al edificio, alrededor de la 1:39, ya había más de veinte personas dentro del departamento y decenas más en el complejo. Entre quienes estuvieron en el lugar figuraban custodios, prefectos, médicos, funcionarios judiciales y el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni.

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