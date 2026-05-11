Karina Milei reúne a la mesa política por la reforma electoral mientras pilotea la tormenta de la causa Adorni

La cúpula libertaria se sentará este martes a las 14 en Balcarce 50 para tratar de poner orden en una agenda parlamentaria que se complicó en los últimos días. Hay dos focos de tensión que atraviesan al oficialismo y que tendrán que ser destrabados en ese encuentro: cómo se debe tratar la reforma electoral en el Congreso y cómo se sale del barro mediático que generó la causa por presunto enriquecimiento ilícito que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

La reunión la encabezará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y agrupará al núcleo decisorio más reducido del Gobierno. Estarán presentes el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, su primo y armador territorial Eduardo "Lule" Menem y el propio Adorni en su rol de jefe de Gabinete.

A esa mesa se sumarán además dos ministros con peso específico: Luis Caputo, titular de la cartera de Economía, y Diego Santilli, al frente del Ministerio del Interior. También se ubicará en la sala el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El eje principal del cónclave será definir la estrategia que el oficialismo va a desplegar para conseguir la aprobación de la reforma electoral, un proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a fines de abril. La iniciativa, según pudo saber este medio, contiene varios capítulos sensibles.

El más resonante es el que elimina definitivamente las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), un sistema que ya había sido suspendido en 2025. Pero el proyecto también incorpora el criterio conocido como Ficha Limpia —que impide la candidatura de personas con condena confirmada en segunda instancia— y, además, modifica de raíz el esquema de financiamiento de las campañas: elimina los aportes del Estado, quita los límites a los gastos electorales y eleva el tope para los aportes privados.

Sin embargo, el modo de procesar todo ese paquete dentro del Congreso es lo que genera grietas en el oficialismo. Karina Milei se mantiene inflexible: sostiene que el proyecto debe ser sancionado tal como lo redactó La Libertad Avanza, sin tocarle ni una coma. Del otro lado, una porción de los aliados de la Cámara alta sostiene que el capítulo de Ficha Limpia tiene que tratarse como un proyecto separado del resto.

Esa pulseada tiene una protagonista visible y otra encubierta. La impulsora pública del desdoblamiento es Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado e integrante de la mesa política. Pero, según fuentes parlamentarias, dentro de las propias filas violetas hay varios legisladores que coinciden con esa lectura, aunque eligen no exponerla en voz alta como sí hace la exministra de Seguridad. Los números no dan para aprobar el proyecto en los términos que pretende el Poder Ejecutivo.

A todo esto se suma una jugada previa del PRO, que terminó forzando la mano de la Casa Rosada: el partido amarillo presionó para que el tratamiento de Ficha Limpia se desacople del resto, lo que llevó a que ese capítulo comience a debatirse este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Esa movida fue recibida con malestar en el entorno presidencial, donde atribuyen la maniobra al diálogo entre Bullrich y los aliados.

El dilema de las PASO y el guiño de los gobernadores

Otro punto que se discutirá en la mesa es qué hacer con las primarias. La eliminación lisa y llana, que es la posición que defiende Karina Milei, choca con la realidad parlamentaria: los votos para borrar las PASO del mapa electoral hoy no están.

Bullrich, en ese sentido, ya planteó una salida intermedia que parece ganar terreno: convertirlas en optativas, con un sistema de inscripción previa por parte de los partidos y sin financiamiento del Estado.

La discusión también incluye una variable territorial. Varios gobernadores provinciales necesitan que algún mecanismo de primarias se mantenga vigente, porque utilizan ese instrumento para dirimir las candidaturas dentro de sus propios espacios.

Sin embargo, desde el ala dura del oficialismo bajaron una consigna clara para la reunión de este martes: la reforma se discute como la quiere el Presidente, sin atender a las conveniencias locales de los bloques que dialogan con el Gobierno.

La sombra de la causa Adorni sobre la reunión

El cónclave también llega en un momento incómodo para el jefe de Gabinete. Adorni está atravesado por el avance de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se investigan sus movimientos financieros desde 2024.

La situación derivó en un reclamo público de Bullrich, que pidió que el ministro coordinador adelante la presentación de su declaración jurada de bienes para frenar el desgaste de imagen que la causa le provoca al Gobierno.

Ese reclamo, además, se replica en privado entre referentes del oficialismo que quieren ver una salida rápida del laberinto mediático. La presión funcionó: el propio Javier Milei y Adorni terminaron por anunciar que la presentación de la declaración jurada se va a concretar, aunque la fecha y los detalles aún no fueron formalizados.