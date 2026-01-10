Interna en el PJ bonaerense: piden revisar los padrones antes de las elecciones

La junta electoral del Partido Justicialista ( PJ ) de la provincia de Buenos Aires se reunió hoy para continuar el debate por las elecciones partidarias previstas para próximo el 15 de marzo y resolvió solicitar a la Justicia la revisión del estado de los padrones de afiliados.

El pedido será presentado ante el Juzgado Federal 1 con competencia electoral, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, para que se depuren los padrones bajo el criterio de que los afiliados en condiciones de votar cuenten con una antigüedad superior a los 180 días.

De avanzar la solicitud del PJ bonaerense, quienes se hayan afiliado con posterioridad al 17 de septiembre de 2025 quedarán excluidos de los comicios partidarios de este año.

Las elecciones del PJ llegan en un momento de fuerte crisis interna dentro del peronismo bonaerense, que se profundizó tras la derrota en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Máximo Kirchner intentará colocar un sucesor como titular del PJ bonaerense, en el marco de la interna con el kicillofismo.

Este escenario pondrá a prueba la capacidad de diálogo y negociación entre las dos principales fracciones: el kirchnerismo, alineado con Máximo Kirchner, y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.

Actualmente, la Junta Electoral que encabeza el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, está integrada por 13 consejeros, de los cuales ocho responden al kirchnerismo y cinco al kicillofismo. En ese marco, las definiciones que adopte el cuerpo requieren el aval de las dos terceras partes, por lo que ambos sectores están obligados a negociar para la toma de decisiones.

La principal definición que deberá resolver la Junta Electoral es si, de cara al 15 de marzo, habrá una lista de unidad o si se habilitará una competencia interna.

Elecciones en el PJ: qué se juega

Con las elecciones ejecutivas en el horizonte, estos comicios partidarios son clave para el futuro del peronismo bonaerense. Lo que está en juego es si Máximo Kirchner logra colocar un sucesor en la conducción provincial del partido o si Kicillof consigue que ese lugar sea ocupado por alguien de su confianza, alineado a su gestión y a su proyección presidencial hacia 2027.

En ese marco, el gobernador evalúa impulsar a su vice, Verónica Magario; al intendente de La Plata, Julio Alak; o a su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Del otro lado, el jefe de La Cámpora tiene en carpeta a los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).

Mientras se define si habrá lista de unidad o competencia interna, la Junta Electoral apura la revisión de los padrones, que deberán exhibirse entre el 22 y el 27 de enero, un paso clave para ordenar un proceso atravesado por tensiones políticas y disputas de poder.