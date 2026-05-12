Envían a juicio al gendarme que dejó el borde de la muerte a Pablo Grillo durante una marcha de jubilados
El gendarme Héctor Jesús Guerrero enfrentará un juicio oral por las graves lesiones infligidas al fotógrafo Pablo Grillo, determinó la jueza María Romilda Servini.
La jueza federal María Romilda Servini dispuso el envío a debate de la causa que involucra al gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de lesiones graves al fotógrafo Pablo Grillo.
La magistrada dio clausurada la etapa de instrucción e hizo lugar al requerimiento de la querella y del fiscal Eduardo Taiano luego de que la defensa de Guerrero no presentara excepciones ni se opusiera al avance del proceso hacia juicio oral.
La causa fue enviada ahora a la Cámara Federal de Casación Penal, que determinó por sorteo que el Tribunal Oral Federal Número 6 tendrá a su cargo el debate. El juzgado también mantuvo vigente la prohibición de salida del país que pesa sobre el Guerrero desde julio de 2025 y ordenó notificar a la Dirección Nacional de Migraciones para asegurar el cumplimiento de esa medida.
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