Envían a juicio al gendarme que dejó el borde de la muerte a Pablo Grillo durante una marcha de jubilados

La jueza federal María Romilda Servini dispuso el envío a debate de la causa que involucra al gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de lesiones graves al fotógrafo Pablo Grillo .

La magistrada dio clausurada la etapa de instrucción e hizo lugar al requerimiento de la querella y del fiscal Eduardo Taiano luego de que la defensa de Guerrero no presentara excepciones ni se opusiera al avance del proceso hacia juicio oral.

La causa fue enviada ahora a la Cámara Federal de Casación Penal, que determinó por sorteo que el Tribunal Oral Federal Número 6 tendrá a su cargo el debate. El juzgado también mantuvo vigente la prohibición de salida del país que pesa sobre el Guerrero desde julio de 2025 y ordenó notificar a la Dirección Nacional de Migraciones para asegurar el cumplimiento de esa medida.