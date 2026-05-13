Dos casas decomisadas por trata de personas serán destinadas al Área de Género

El Gobierno de Mendoza destinó dos inmuebles decomisados en el marco de una causa por trata de personas para el funcionamiento de la Coordinación del Área de Género de la provincia.

La medida quedó oficializada este miércoles a través del decreto Nº 547, mediante el cual se afectó dos inmuebles ubicados en la calle José Federico Moreno en el departamento de Capital que habían sido utilizados como prostíbulos y que terminaron decomisados tras una sentencia judicial.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza dictó una sentencia en 2016 en una causa por trata de personas y en ese fallo ordenó el decomiso de dos inmuebles ubicados en la Ciudad de Mendoza, lo cuales ingresaron al patrimonio provincial.

Las dos residencias que eran utilizadas como prostíbulos se ubican exactamente en calle José Federico Moreno Nº 2165 y calle José Federico Moreno Nº 2167 y 2171 , de la Ciudad de Mendoza.

Los inmuebles pasaron a la Dirección de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Salud.

No obstante, ahora el Gobierno decidió que los inmuebles pasen a depender de la Dirección General de Escuelas y sean destinados al funcionamiento de las oficinas de la coordinación del área de género.

El objetivo señalado por las autoridades provinciales es “dar a los inmuebles un fin de utilidad para la comunidad y en especial para la promoción de políticas públicas que creen conciencia de género, diversidad, integración y empoderamiento de derechos”.