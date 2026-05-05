Piden enviar a juicio al gendarme que dejó al borde de la muerte a Pablo Grillo durante una marcha de jubilados

El fiscal Eduardo Taiano sostuvo que el accionar de Héctor Guerrero puso en riesgo la vida del fotógrafo y de los manifestantes.

El fotógrafo Pablo Grillo el día en que fue herido por una bomba de gas lacrimógeno.

El fiscal federal Eduardo Taiano dio por cerrada la investigación y le requirió a la jueza María Romilda Servini la elevación a juicio oral la causa contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de haber disparado un proyectil que dejó gravemente herido al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo durante una manifestación frente al Congreso de la Nación en marzo de 2025.

De acuerdo con el requerimiento, el efectivo efectuó al menos seis disparos con una pistola lanza gases en un lapso de veinte minutos y “sin que existiera un contexto de agresión”, lo que configuró un uso indebido de la fuerza. Los fiscales remarcaron que los tiros fueron realizados de forma horizontal, es decir, en violación de los protocolos de actuación para ese tipo de armamento.

Uno de esos disparos, efectuado a las 17.18, impactó en la cabeza de Pablo Grillo, quien se encontraba cubriendo la protesta como fotógrafo. Según la reconstrucción del caso, el reportero estaba a unos 47 metros del cordón de seguridad, en posición de cuclillas y detrás de una barricada improvisada, cuando recibió el impacto.

Como consecuencia del disparo, Pablo Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, por lo que debió ser operado en varias oportunidades y quedó con secuelas permanentes. La fiscalía calificó las lesiones como “gravísimas” y señaló que el accionar del gendarme generó “un peligro concreto para la vida e integridad física” tanto de la víctima como del resto de los manifestantes.

El caso se originó tras varios episodios de represión durante una marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso, en un contexto de fuerte despliegue de fuerzas federales y enfrentamientos con manifestantes. La investigación determinó que Guerrero habría actuado de manera abusiva, excediendo las facultades de su función y utilizando el arma en condiciones prohibidas por los reglamentos.