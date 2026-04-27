Polo Obrero: enviaron a juicio a dos personas vinculadas a Belliboni por crear empresas "pantalla" que emitieron facturas apócrifas

El juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral a Leandro Gastón Kebleris y Anahí Rivero, ambos vinculados a Eduardo Belliboni por haber montado una sociedad fantasma para desviar fondos públicos destinados a personas en situación de vulnerabilidad. Ambos se suman al líder del Polo Obrero y a otras 15 personas que serán enjuiciadas por el Tribunal Oral Federal número 8 por coacción y fraude al Estado.

Kebleris, señalado como el armador de las empresas fantasmas intentó evitar el debate oral ofreciendo un acuerdo de reparación económica integral. El magistrado Casanello, a instancia del fiscal Gerardo Pollicita y las querellas, rechazó la propuesta al remarcar que los delitos contra la administración pública no pueden resolverse mediante acuerdos privados.

Según la resolución judicial a la que tuvo acceso MDZ, Kebleris crearon y administraron de manera encubierta la empresa Coxtex SA, una firma que nunca tuvo actividad comercial real y que fue utilizada como vehículo para emitir facturas apócrifas a favor de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor. Ambas entidades recibían subsidios estatales en el marco del programa "Potenciar Trabajo", impulsado por la entonces Secretaría de Economía Social.

El Estado Nacional entregó a las dos organizaciones un total de 361 millones de pesos en concepto de subsidios institucionales, bajo el compromiso de invertirlos en proyectos socioproductivos y comunitarios.

Según la investigación, las autoridades de Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor desviaron parte de esos fondos hacia el financiamiento de actividades político-partidarias del Partido Obrero y gastos corrientes de la organización. Para justificar ese desvío ante el organismo estatal, necesitaban respaldar los egresos con documentación comercial. Ahí entró en juego Coxtex SA.

La empresa emitió dos facturas con fecha 4 de octubre de 2021, por un total de 5.459.418 pesos, simulando la venta de notebooks, software y parlantes que jamás existieron. La factura por 3.644.418 pesos fue emitida a favor del Polo Obrero, y la de 1.815.000 pesos, a favor de la Cooperativa El Resplandor. Para los investigadores fue determinante que ambos documentos incluían el número exacto del expediente administrativo al que debía imputarse el gasto, lo que demostró que los imputados conocían con precisión el circuito estatal que pretendían engañar.

El perjuicio total ocasionado al Estado Nacional por toda la maniobra en la que intervinieron otras firmas apócrifas además de Coxtex SA fue estimado en 49.417.301,89 pesos nominales.

PichuG

La investigación judicial determinó que Coxtex SA fue constituida el 29 de octubre de 2020 con dos testaferros: Luis Alexander Pichuaga y Mariana Soledad Vega, quienes figuraban como presidente y directora suplente, respectivamente. Según el expediente, ambos fueron reclutados y remunerados por Kebleris y Rivero a cambio de un pago periódico, sin tener conocimiento real del propósito de la sociedad ni participación efectiva en sus operaciones.

La empresa no tenía sede física, ni declaraciones juradas, ni bienes registrables, ni movimientos bancarios genuinos. La propia AFIP la había incorporado a su base de "Empresas Apócrifas" (E-APOC) ya en noviembre de 2020, es decir, apenas un mes después de su constitución. La investigación policial también confirmó que la firma no funcionaba en el domicilio fiscal declarado, ubicado en la calle Manuel Montes de Oca 242 de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, los mismos prestanombres fueron utilizados para constituir otras tres sociedades también incorporadas luego a la base de firmas apócrifas de AFIP: Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL, todas inscriptas con la intervención de los mismos que Coxtex SA.