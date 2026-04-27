Por falta de subsidios, empresarios de colectivos prevén reducir más frecuencias y el jueves hay cumbre con el Gobierno

Tras un par de semanas de impasse, nuevamente peligra el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires . Los empresarios del sector afirman que el Gobierno no atendió sus reclamos por actualización de subsidios por lo que temen agudizar la reducción de frecuencias.

Sin embargo, está previsto que este jueves se realice un cónclave en la Secretaría de Transporte para atender nuevamente a las cámaras. De igual manera, debe ratificarse el cónclave a partir del cambio en la Secretaría de Transporte. Fernando Herrmann deja el cargo para asumir en Infraestructura, tras dos meses al frente, y asume Mariano Plencovich.

“Habiendo transcurrido un plazo más que razonable desde la implementación de medidas de racionalización de los servicios, el sector continúa sin recibir definiciones concretas por parte del Estado Nacional ni de la Provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil y del resto de los costos operativos”, indicaron las compañías en un reciente comunicado.

Para estas empresas, “la falta de respuestas se verifica pese a los esfuerzos realizados, tanto por las autoridades en avanzar con la cancelación parcial de deudas en concepto de compensaciones (a la fecha se adeudan más de 128 mil millones de pesos), como por el propio sector empresario, que ha sostenido la prestación mediante un significativo esfuerzo financiero y operativo”.

A su vez, indicaron que “se han llevado adelante múltiples instancias de diálogo en las que no solo se expuso la gravedad de la situación, sino que también se acercaron propuestas concretas orientadas a eficientizar el sistema, sin que hasta el momento se hayan traducido en soluciones efectivas”.

“En este contexto, el sector se declara en estado de emergencia, ante la persistente indefinición respecto de la cobertura de costos esenciales para la prestación del servicio”, anunciaron.

“Las empresas reiteran su compromiso con la continuidad del servicio público, pero advierten que la actual situación resulta insostenible. En consecuencia, de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación”, agregaron los transportistas.

En el final del texto, señalaron que “consideran imprescindible que se adopten decisiones urgentes que permitan restablecer condiciones mínimas de previsibilidad y funcionamiento para un sistema esencial para millones de usuarios”.

Firmaron el documento la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires – CTPBA, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros – CEAP, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires – CETUBA y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires – (CEUTUPBA).