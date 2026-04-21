Cayó una banda que robaba celulares en colectivos: así podés buscar el tuyo si fue recuperado

El robo de celulares en colectivos volvió a quedar en foco tras un operativo en Palermo. Cómo funciona la página la Policía de la Ciudad donde se publican teléfonos recuperados.

El operativo en Palermo que terminó con la detención de una banda acusada de robar en colectivos volvió a poner el foco en una situación frecuente entre pasajeros: la pérdida o robo del celular durante un viaje. En ese contexto, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una plataforma oficial donde se pueden consultar teléfonos recuperados y otros objetos secuestrados en procedimientos policiales.

Según la información difundida, una organización integrada por cinco hombres y cuatro mujeres fue detenida en el Metrobús de la avenida Juan Bautista Justo, en el barrio porteño de Palermo. Los sospechosos acumulaban 25 antecedentes delictivos. Uno de ellos, de 29 años, registraba 12 ingresos a comisarías por robo, robo agravado, hurto e infracción a la ley de Comunicaciones Móviles.

La detención ocurrió cuando personal policial realizaba tareas preventivas y recibió una alerta por un robo dentro de un colectivo de la línea 34. Con el número de interno de la unidad y el apoyo del Centro de Monitoreo Urbano, los agentes interceptaron el colectivo en el cruce con Honduras.

Encontraron celulares ocultos dentro del colectivo Durante el procedimiento, los efectivos hicieron descender a los sospechosos y realizaron una requisa ante testigos. Allí encontraron ocho celulares en poder de los detenidos y otros cuatro escondidos detrás de la última fila de asientos del transporte público.

Al revisar uno de los equipos, figuraba bloqueado por denuncia de robo. Además, uno de los teléfonos recibió la llamada de una mujer que aseguró que se lo habían sustraído en otro colectivo.