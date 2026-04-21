Confesó que violó y mató a su hija de dos meses en Las Heras: lo condenaron a prisión perpetua

En agosto de 2023, el asesinato de Emma Pilar Olguín conmocionó a Mendoza y al país. La bebé, que tenía sólo 2 meses de vida, fue ultimada a golpes y se descubrió que tenía signos de abuso sexual . Casi tres años después, su padre, Gustavo Ariel Olguín Ormeño , confesó el crimen de su hija y fue condenado a prisión perpetua.

Fue este martes durante un juicio abreviado final, realizado mediante videoconferencia, que el progenitor de la víctima admitió la autoría del delito por el que se encontraba imputado: homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido con alevosía , en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo .

En la audiencia, la jueza Mónica Romero homologó el acuerdo que alcanzaron la defensa de Olguín Ormeño y la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , para definir la causa sin necesidad de llegar al juicio por jurados. Acto seguido, la magistrada del Tribunal Penal Colegiado N°1 sentenció al padre de la niña a la pena máxima.

Meses antes del fallo que resolvió el caso, en junio del año pasado, había sido sobreseída la madre de la pequeña asesinada , quien en el inicio de la investigación fue detenida e imputada como coautora del homicidio.

No obstante, los peritajes no fueron contundentes con respecto a la presunta responsabilidad de la mujer, por lo que la jueza Natacha Cabezas hizo lugar al pedido de la defensa para que quedara desvinculada de la causa.

Esa decisión complicó aún más la situación del padre de la bebé, quien finalmente terminó siendo condenado por dramático hecho en el que perdió la vida la pequeña.

El conmocionante crimen de Emma Pilar Olguín

Emma Pilar Olguín falleció durante la madrugada del martes 13 de agosto de 2023, luego de que su madre llamó a la línea de emergencias 911 y reveló que llegó a su casa y encontró a la bebé acostada junto al padre, con la piel pálida y dificultades para respirar.

Mientras la pequeña era asistida por los médicos del nosocomio pediátrico guaymallino, advirtieron que tenía lesiones compatibles con golpes y abuso sexual con acceso carnal, por lo que se le dio interveción a la Justicia.

Posteriormente, la niña perdió la vida y, a través de la necropsia, se estableció que las lesiones que presentaba en su cuerpo eran de reciente data y algunas habían sido provocadas con un elemento contundente. Además, constataron que tenía hematomas en abdomen, tórax, piernas y espalda, desprendimiento de hígado, daños cerebrales y severas heridas en la zona genital.

Frente a eso, se ordenaron las detenciones de Olguín Ormeño y su pareja, quien finalmente terminó sobreseída. Así, el hombre quedó como único acusado y este martes fue sentenciado a prisión perpetua.